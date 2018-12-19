КСП Новосибирска выявила нарушения у дорожников

В отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирска говорится, что проверка дорожного учреждения мэрии Новосибирска проводилась на эффективность использования бюджетных средств в 2016-2017 годах, в том числе в части расходования средств на оплату услуг снегоплавильной станции.

В зону ответственности ДЭУ №1 входит уборка территорий Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.

Как отметили в КСП, площадь обслуживаемых территорий в 2016 году составила 4191,7 тысячи квадратных метров, в 2017 году – 4223,8 тысячи квадратных метров. За проверяемый период лимиты бюджетных ассигнований учреждения выросли на 154,4 миллиона рублей с 796 миллионов до 950 миллионов (или на 19,4%).

— Наибольшее увеличение произошло по коду «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 111,2 млн. рублей в связи необходимостью гашения кредиторской задолженности за предшествующий период, а также по коду «Прочие расходы» на сумму 24,5 млн. рублей или в связи с отменой льготы по налогу на имущество, — говорится в отчете.

Отмечается, что проверкой деятельности учреждения установлен большой перечень недостатков и несоответствий. Влияющие на эффективность.

В частности, аудиторами выявлены: отсутствие функционирующей системы внутреннего контроля за достоверностью предоставления информации о пробеге и времени работы техники, учетом топлива и за списанием товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Кроме того, выявлены факты неэффективного расходования бюджетных средств (аренда недвижимости, оплата услуг снегоплавильной станции по завышенному тарифу, закупка ГСМ без информации о способе и месте поставки)

— Также причиной неэффективных расходов явилось нарушение процедуры определение Начальной Максимальной Цены Контракта, что явилось одной из причин осуществления закупок ТМЦ по завышенным ценам, — говорится в отчете.

Аудиторами установлено, что в справках об объемах выполненных работ по муниципальному заданию объемы работ по механизированному содержанию улично-дорожной сети в рамках благоустройства в летний и зимний период не соответствуют объёмам фактически выполненных работ, что приводит к искажению объемов и стоимости выполненных работ по муниципальному заданию МКУ «ДЭУ № 1».

— Выборочной проверкой корректности представления данных в путевых листах, выявлено, что в результате включения в путевые листы завышенных сведений о работе техники по сравнению с данными системы объективного контроля, с одной стороны завышены объёмы списываемого топлива, а с другой – формируются завышенные данные об объёме выполненной работы в рамках исполнения муниципального задания, — отметили в КСП.

Вопросы возникли и к использованию системы ГЛОНАСС-мониторинга.

— Данные системы ГЛОНАСС-мониторинга даже в имеющемся в распоряжении Учреждения объёме использовались в работе крайне ограниченно для целей контроля за работой техники, а оплата услуг осуществлялась в большем объёме, чем они фактически были оказаны. Расходы Учреждения на указанную услугу в проверяемом периоде в полном объеме в сумме 1 070,8 тыс. рублей являются неэффективным расходованием бюджетных средств, — констатировали в КСП.

Кроме того, аудиторами установлены факты значительных отклонений фактических объемов пескосоляной смеси и природного песка, находящихся на складе ДЭУ, от бухгалтерских отчетов об остатках и другие нарушения.

— Общая совокупность выявленных несоответствий свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств. Для недопущения подобных искажений впредь, необходимо осуществить восстановление системы внутреннего контроля в Учреждении, — говорится в заключении КСП.

По итогам проверки департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии направлено информационное письмо, а ДЭУ №1 – представление с требованием устранить выявленные нарушения. В КСП подчеркнули, что часть из мероприятий по устранению нарушений уже выполнена. Главный бухгалтер ДЭУ №1 привлечен к административной ответственности за нарушения при представлении бюджетной отчетности.

Фото: Ростислав Нетисов