Родительское собрание в театре

На этой неделе в Новосибирском областном театре кукол прошло необычное родительское собрание после спектакля «Я и эти странные взрослые» (от 6+), поставленного по рассказам Виктора Драгунского и Радия Погодина. В постановке приняли участие актеры самых разных театров Новосибирска: Театра Афанасьева, «Глобуса», «Старого дома», «На левом берегу» и Театра кукол.

После спектакля дети выплескивали эмоции в фойе, в том числе рисуя наиболее понравившихся героев и оставляя комментарии о своих впечатлениях.

— Этот спектакль о взрослых и детях. О том, что дети поняли: взрослые не странные, а такие же смешные, как дети. Просто им нужно быть серьезнее, дабы уберечь детей от опасностей. Главная мысль в том, чтобы взрослые почувствовали, что чувствуют дети, когда они их обижают, и когда дети обижают взрослых, — пишет в отзывах один из маленьких зрителей — Артем.

Родители обсудили спектакль с психологами. Как оказалось, многие узнали в вечно занятых взрослых, которые совсем не умеют слушать детей, себя.

— Это было настоящее театральное внеклассное родительское собрание. В таком формате обсуждать значимые и важные проблемы отцов и детей не только полезно, но и приятно, — сообщила одна из мам-зрительниц.

В рамках проекта запланирован еще ряд интересных спектаклей, которые будут идти до июня, а потом с сентября — со стартом нового театрального сезона. Ближайший — «Хочу в школу: Антиуроки для старшеклассников!» (от 14+ лет). Инициаторы проекта предупреждают, что взрослым на спектакль приходить категорически воспрещается. А вот подростки смогут узнать много интересного.

— Это будут необычные занятия для старшеклассников. Мы пригласили настоящих ученых, чтобы они выступили на самые разные темы и рассказали ребятам о таких науках, как физика, химия, биология и других с интересными и запоминающимися примерами, — рассказывает директор АНО «Центр «Культурный город» Алсу Фатыхова.

По ее словам, в планах «Деток и предков» заявлено создание десяти постановок разного жанра: драматических, кукольных, документальных спектаклей, сторителлинга (рассказывание историй). Изюминкой проекта является спектакль театра теней — такие постановки для Новосибирска довольно редки.

— В январе мы приглашаем гостей на кукольный спектакль, поставленный по повести немецкой писательницы Миры Лобе «Бабушка на яблоне» (5+). Это спектакль о взаимоотношениях со старшим поколением. В феврале запланирована постановка по сочинению Кристине Нестлингер «Само собой и вообще» (12+). О чувствах, испытываемых подростками, когда их родители решают развестись, — рассказывает Алсу. — В марте будет очень тонкий психологический спектакль Анны Бессчастновой «По дороге за луной» (6+) — разговор о том, как научиться принимать смерть близкого человека. В апреле речь пойдет о папах — «Тоня Глиммердал» (6+) Марии Парр, в мае поговорим о дружбе — «Как курица лапой» (7+) Энн Файн, а в июне покажем документальный спектакль — о детях в сетях интернета «Что ищут дети в интернете» (12+). Что касается следующего театрального сезона, то на него мы пока формируем планы. Идей очень много.

Все спектакли проекта «Детки и предки» бесплатные, но количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация в группе.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и реализации проектов в области культуры, спорта и образования «Культурный город» создана в 2017 году. Учредителями являются артист, шоумен Артем Свиряков, театральный менеджер Алсу Фатыхова и предприниматель Максим Исаев. В 2018 году «Культурный город» получил грант Фонда президентских грантов на проведение десяти внеКЛАССных собраний, каждое из которых подразумевает показ спектакля и последующее обсуждение поднятых в нем проблем о взаимоотношениях детей и взрослых в рамках проекта «Детки и предки». На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей.

Ранее директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых сообщал, что планируется заключить соглашение между министерством культуры и министерством образования региона, в рамках которого спектакли проекта будут показываться в школах города и области.

Фото Татьяны Меньших