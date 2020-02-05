КСП проверила использование госсредств, направленных на поддержку одаренных детей

Отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области в 2017–2018 годах и за текущий период 2019 года, рассмотрен коллегией палаты и направлен в законодательное собрание Новосибирской области и губернатору Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно отчету, расходы на исполнение мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 2017-2018 годах и за 9 месяцев 2019 года составили более 45 млн рублей, в том числе в 2017 году – почти 31 млн рублей или 100,8% к плану, в 2018 году – 7,5 млн рублей или 45,5%, за 9 месяцев 2019 года – 6,5 млн рублей или 16,5%.

— В 2017 году перевыполнение плановых назначений обусловлено несвоевременным внесением изменений минобразования НСО в план реализации госпрограммы на 2017 год, что является нарушением п.31 постановления правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», — отмечается в отчете КСП. — В 2018-2019 годах низкий процент исполнения мероприятий обусловлен тем, что министерство образования области в нарушение пп.4 п.1 ст.158 БК РФ в течении двух лет не предприняло меры по перераспределению не использованных средств, предусмотренных на софинансирование расходов федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» и центра выявления и поддержки одаренных детей.

Аудиторы КСП отметили несвоевременность внесения министерством изменений в план реализации госпрограммы, а также задержку с перераспределением неиспользованных средств, сообщили в пресс-службе заксобрания области. Кроме того, существующий порядок предоставления грантов не допускает к участию в конкурсе казенных учреждений, которыми являются большинство муниципальных общеобразовательных организаций, что приводит к нарушению прав граждан на получение общего образования в зависимости от организационно-правовой формы общеобразовательной организации. В числе недостатков было названо сокращение сроков об объявлении конкурсного отбора и сроков его проведения, «дробление» закупок при приобретении оборудования для РРЦ «Детский технопарк». Соглашения о предоставлении средств областного бюджета, заключенные министерством образования с муниципальными районами, не содержат целевое назначение субсидий, а также показатели результативности.

Отмечается, что министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил депутатам, что названные недостатки уже исправлены, в том числе касающиеся отчетности, на недостатки которой неоднократно указывала КСП. Уточнив информацию аудитора, министр заметил, что в области созданы два центра профтехобразования, в том числе – центр WorldSkills, деньги на который не выделялись, он создавался за счет внутренних резервов министерства.

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