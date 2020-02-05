Сибирские ученые создали препарат для лечения туберкулеза

Исследователи из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) предложили усовершенствовать уже существующий противотуберкулезный препарат (изониазид), добавив к нему биосовместимый полисахарид — окисленный декстран, сообщает издание «Наука в Сибири».

— У академика Вячеслава Шкурупия появилась идея добавить окисленный декстран к существующему противотуберкулезному препарату — изониазиду, — чтобы он селективно попадал в макрофаг и убивал палочку Коха. Декстран — полисахарид с относительно небольшой молекулярной массой. Он абсолютно безвреден при введении в кровь, имеет очень высокую биосовместимость и не вызывает анафилактической реакции, поэтому широко используется в медицине, — рассказал поясняет ведущий научный сотрудник лаборатории биосовместимых наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки ФИЦ ФТМ кандидат медицинских наук Александр Троицкий.

Ученый подчеркнул, что такой препарат с рабочим названием «Декстразид ЛФ» был создан в ФИЦ ФТМ. В прошлом году он успешно прошел доклинические испытания в рамках программы «Фарма 2020».

— В течение последних трех лет мы проводили доклинические исследования его безопасности. Это весь комплекс изучения токсичности препарата: острая и хроническая токсичность, мутагенное и эмбриотоксическое действие, аллергогенное действие и другие виды специфической токсичности. Также детально было исследовано специфическое лечебное действие препарата на патогенном штамме туберкулеза у мышей. В сочетании с окисленным декстраном противотуберкулезный препарат действует намного эффективнее. Это позволило снизить дозу изониазида в сотни раз и создать практически безопасное лекарство, — объясняет Александр Троицкий.

Исследователи предполагают, что «Декстразид ЛФ» позволит успешно лечить людей, которые больны ВИЧ, вирусными гепатитами или сахарным диабетом одновременно с туберкулезом. Способность декстрана активировать клеточное звено иммунитета, стимулировать выработку интерферона и защищать клетки печени от вредного воздействия может быть эффективным при этих тяжелых сочетаниях болезней. Во время клинических исследований свойства созданного препарата будут проверены на таких специфических группах больных.

Отмечается, что сейчас институт находится на стадии поиска промышленного партнера, который будет производить препарат, чтобы приступить к его клиническим испытаниям. По мнению ученых, окисленный декстран как технологическая платформа может также применяться для иммобилизации других лекарственных средств. К примеру, в комплексе с противогрибковым препаратом «Амфотерицин В», которым лечат тяжелые системные кандидозы.

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