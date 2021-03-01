Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Реготделение «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму РФ представят три действующих депутата и главврач областного онкодиспансера. Эту информацию редакции Infopro54 сначала озвучил собственный источник в политических кругах, а затем официально подтвердил замсекретаря реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания области Андрей Панферов. По словам собеседника издания, это пока предварительное решение. Утвердить кандидатуры для рекомендации генсовету еще предстоит конференции во второй половине марта.

— Пока одни из самых явных претендентов — эти четыре человека, — говорит Панферов.

Что касается списка кандидатов, то, по словам собеседника издания, его может возглавить либо лидер областных единороссов, губернатор Андрей Травников, либо действующий депутат Александр Жуков.

— Он (Жуков) много сделал для строительства ледового дворца, он на слуху, неоднократно приезжал сюда, — говорит Андрей Панферов. — Некоторым депутатам можно было бы так же часто ездить. Было бы неплохо, если бы Жуков возглавил список. Консультаций по кандидатам будет много, еще и конференция, и политсовет будут решать, кто возглавит список, но два наиболее узнаваемых человека — это Жуков и Травников.

Ранее с кандидатами по округам определились новосибирские коммунисты. Теперь расклад двух крупных парламентских партий выгладит следующим образом.

Округ №135 (Заельцовский, Калининский, Железнодорожный, Новосибирский, Венгеровский, Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Обь, Северный, Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чистоозерный).

Это, по сути, единственный округ, где единороссы преподнесли сюрприз. Вопреки прогнозам о возможном выдвижении вместо действующего депутата Андрея Каличенко его партнера по «Энергомонтажу», депутата заксобрания Ивана Сидоренко, место кандидата пока «застолбили» за другим депутатам заксобрания — главврачом областного онкодиспансера Олегом Иванинским. Иванинский отказался подтвердить Infopro54 данную информацию до момента принятия официального решения.

От коммунистов ему будет противостоять областной экс-парламентарий, экс-советник, а ныне эксперт мэрии Новосибирска Андрей Жирнов, пятью годами ранее проигравший округ единороссу Каличенко.

Что касается результатов прошлогодних выборов заксобрания, в которых участвовали оба будущих соперника, то Иванинский на округе №4 (Барабинский и Здвинский районы) набрал более 7 тысяч голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата заксобрания, коммуниста Евгения Гутова (4 тысячи). У Жирнова на округе №22 ситуация с точностью до наоборот. Он набрал 3,4 тысячи голосов, уступив своему коллеге по депкорпусу, самовыдвиженцу Илье Полякову (7,4 тысячи).

Округ №136 (Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Новосибирский, Болотнинский, Маслянинский, Мошковский).

По этому округу в Госдуму от «Единой России» пойдет действующий депутат Дмитрий Савельев, который в текущем созыве представлял ЛДПР. Что касается депутата-единоросса Максима Кудрявцева, то он тоже пойдет в Госдуму, о чем — ниже. От коммунистов противостоять Савельеву предсказуемо будет секретарь обкома КПРФ, бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, а ныне эксперт мэрии Ренат Сулейманов. Напомним, что по итогам выборов в горсовет Новосибирска Сулейманов с небольшим разрывом (2,3 тысячи) уступил мандат самовыдвиженцу, лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко (2,5 тысячи).

Округ №137 (Первомайский, Советский, Бердск, Искитим, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Сузунский).

Здесь дебютирует уже упомянутый депутат-единоросс Максим Кудрявцев, переехавший с соседнего 136-го округа. Напомним, что округ «осиротел» после ухода Александра Карелина в Совет Федерации. Пару единороссу Кудрявцеву составит еще один дебютант — глава Первомайского района Виталий Новоселов, выдвинутый от КПРФ.

Округ №138 (Кировский, Ленинский, Новосибирский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Коченевский, Купинский, Чулымский).

Здесь оказался самый предсказуемый расклад: депутат Госдумы, единоросс Виктор Игнатов и депутат заксобрания области, коммунист Роман Яковлев. Эта пара соперников уже выдвигалась в Госдуму пять лет назад. Игнатов на тех выборах набрал 66,9 тысячи голосов, Яковлев — 28,5 тысячи.

Выборы депутатов Госдумы РФ 8 созыва должны пройти в сентябре 2021 года.