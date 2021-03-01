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Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

  • 01/03/2021, 16:24
Автор: Евгения Серёгина
Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»
Появились предварительные сведения о кандидатах от «партии власти».

Реготделение «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму РФ представят три действующих депутата и главврач областного онкодиспансера. Эту информацию редакции Infopro54 сначала озвучил собственный источник в политических кругах, а затем официально подтвердил замсекретаря реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания области Андрей Панферов. По словам собеседника издания, это пока предварительное решение. Утвердить кандидатуры для рекомендации генсовету еще предстоит конференции во второй половине марта.

Пока одни из самых явных претендентов эти четыре человека, говорит Панферов.

Что касается списка кандидатов, то, по словам собеседника издания, его может возглавить либо лидер областных единороссов, губернатор Андрей Травников, либо действующий депутат Александр Жуков.

Он (Жуков) много сделал для строительства ледового дворца, он на слуху, неоднократно приезжал сюда, говорит Андрей Панферов. Некоторым депутатам можно было бы так же часто ездить. Было бы неплохо, если бы Жуков возглавил список. Консультаций по кандидатам будет много, еще и конференция, и политсовет будут решать, кто возглавит список, но два наиболее узнаваемых человека это Жуков и Травников.

Ранее с кандидатами по округам определились новосибирские коммунисты. Теперь расклад двух крупных парламентских партий выгладит следующим образом.

Округ №135 (Заельцовский, Калининский, Железнодорожный, Новосибирский, Венгеровский, Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Обь, Северный, Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чистоозерный).

Это, по сути, единственный округ, где единороссы преподнесли сюрприз. Вопреки прогнозам о возможном выдвижении вместо действующего депутата Андрея Каличенко его партнера по «Энергомонтажу», депутата заксобрания Ивана Сидоренко, место кандидата пока «застолбили» за другим депутатам заксобрания — главврачом областного онкодиспансера Олегом Иванинским. Иванинский отказался подтвердить Infopro54 данную информацию до момента принятия официального решения.

От коммунистов ему будет противостоять областной экс-парламентарий, экс-советник, а ныне эксперт мэрии Новосибирска Андрей Жирнов, пятью годами ранее проигравший округ единороссу Каличенко.

Что касается результатов прошлогодних выборов заксобрания, в которых участвовали оба будущих соперника, то Иванинский на округе №4 (Барабинский и Здвинский районы) набрал более 7 тысяч голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата заксобрания, коммуниста Евгения Гутова (4 тысячи). У Жирнова на округе №22 ситуация с точностью до наоборот. Он набрал 3,4 тысячи голосов, уступив своему коллеге по депкорпусу, самовыдвиженцу Илье Полякову (7,4 тысячи).

Округ №136 (Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Новосибирский, Болотнинский, Маслянинский, Мошковский).

По этому округу в Госдуму от «Единой России» пойдет действующий депутат Дмитрий Савельев, который в текущем созыве представлял ЛДПР. Что касается депутата-единоросса Максима Кудрявцева, то он тоже пойдет в Госдуму, о чем ниже. От коммунистов противостоять Савельеву предсказуемо будет секретарь обкома КПРФ, бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, а ныне эксперт мэрии Ренат Сулейманов. Напомним, что по итогам выборов в горсовет Новосибирска Сулейманов с небольшим разрывом (2,3 тысячи) уступил мандат самовыдвиженцу, лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко (2,5 тысячи).

Округ №137 (Первомайский, Советский, Бердск, Искитим, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Сузунский).

Здесь дебютирует уже упомянутый депутат-единоросс Максим Кудрявцев, переехавший с соседнего 136-го округа. Напомним, что округ «осиротел» после ухода Александра Карелина в Совет Федерации. Пару единороссу Кудрявцеву составит еще один дебютант  глава Первомайского района Виталий Новоселов, выдвинутый от КПРФ.

Округ №138 (Кировский, Ленинский, Новосибирский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Коченевский, Купинский, Чулымский).

Здесь оказался самый предсказуемый расклад: депутат Госдумы, единоросс Виктор Игнатов и депутат заксобрания области, коммунист Роман Яковлев. Эта пара соперников уже выдвигалась в Госдуму пять лет назад. Игнатов на тех выборах набрал 66,9 тысячи голосов, Яковлев  28,5 тысячи.

Выборы депутатов Госдумы РФ 8 созыва должны пройти в сентябре 2021 года.

Фото из группы партии «Единая Россия» Вконтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия

Теги : Единая Россия Госдума выборы


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