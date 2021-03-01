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Новосибирская компания «Вармекс» увеличила производство дверей на 50%

  • 01/03/2021, 16:32
Автор: Мария Садыкова
Новосибирская компания «Вармекс» увеличила производство дверей на 50%
Этот результат получен на пилотном участке в рамках федерального нацпроекта «Производительность труда».

— За счет внедрения технологий бережливого производства производительность и выручка у нас выросли, а процент брака снизился. Например, в январе 2021 года выручка на 20% выше, чем в январе прошлого года. За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации и прочим мероприятиям в рамках проекта, зарплата сотрудников на пилотном участке выросла на 30%. При этом за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов работники тоже получают вознаграждения, — сообщил Виктор Кудряшов, генеральный директор ООО «Вармекс», подводя итоги участия компании в нацпроекте «Производительность труда».

В качестве пилотного проекта на предприятии была выбрана линия по производству влагостойких дверей AquaDoor. На тестирование ушло три месяца, более 70% выявленных нарушений уже устранено. За полгода объем выпуска продукции на линии увеличился на 50%, скорость работы выросла на 33%, а производственный брак сократился в два раза. В планах компании к августу повысить выработку еще на 10%.

— Нам было важно выстроить производственные процессы максимально просто для большей эффективности. Например, на пилотном участке мы пересмотрели график работы операторов, разработали для них регламент. Как результат — производительность в смену увеличилась на 150%. Время подготовки оборудования к работе удалось сократить с двух до одного часа, — рассказал Артем Мочнев, руководитель проектов Федерального центра компетенций (ФЦК).

Продукция «WARMEX» с тестового участка поставляется в детские сады, школы и поликлиники. Реализация программы бережливого производства позволит предприятию увеличить объем выпуска и долю на рынке.

В перспективе «Вармекс» намерена внедрять принципы бережливого производства в работу остальных цехов. В ближайшее время изменения коснутся рабочих процессов на участках производства профильно-погонажных изделий для оконной отделки и дистанционной терморамки (Warmex PRO).

ООО «Вармекс» начала деятельность в 2015 году и сегодня является одним из крупнейших в России производителей и поставщиков высококачественных профильно-погонажных изделий и полуфабрикатов из ПВХ для производства стеклопакетов, монтажа и отделки оконных и дверных проемов, говорится на сайте компании. Продукцию «Вармекс» в России и СНГ представляет более 500 дилеров.  В ближайших планах компании  — выход на рынки Европы. По данным Rusprofile, учредителями компании являются Юрий Чернышов (96%) и Александр Бондарь (4%). В 2019 году выручка компании составила 756 млн рублей, прибыль — 14 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АИР»

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