Кто может стать полноценным гражданином Швеции

Сразу стоит учесть, что требования для оформления ПМЖ достаточно жестки, однако это не исключает шансов на переезд. Предварительно лучше всё-таки проконсультироваться с юристом и уточнить все тонкости, а также приготовить дополнительные документы, которые потребуются для подкрепления заявления для получения гражданства.
Какие преимущества получает гражданин Швеции
Причин для получения гражданства скандинавского Королевства можно перечислить несколько:
Даже если у гражданина Швеции возникают какие-либо проблемы за границей, он вполне может рассчитывать на помощь своего государства. Русский человек, получившие подданство скандинавской страны, оставляет за собой право иметь двойное гражданство.
Гражданин России должен соответствовать определенным критериям:
Эти условия являются основными, однако правительство выдвигает и ряд дополнительных требований, которые могут быть различными в зависимости от того, какой способ получения подданства выберет соискатель.
Важно помнить о том, что те дети, которые появились на свет на земле Швеции, в отличие от других государств, которые автоматически предоставляют в этом случае гражданство, последнего не дают, если их родители являются гражданами другой страны. Такое правило было введено из-за того, что отдельные граждане специально ехали в Швецию для того чтобы родить на её территории под предлогом получения более качественной медицинской помощи.
Во всех остальных случаях получить гражданство можно стандартными способами. К их числу относятся:
Последний вариант заслуживает особого внимания, так как вкладываться в экономику этой страны имеет смысл – данный факт является веским основанием для оформления в дальнейшем постоянного места жительства.
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