Кто может стать полноценным гражданином Швеции

Сразу стоит учесть, что требования для оформления ПМЖ достаточно жестки, однако это не исключает шансов на переезд. Предварительно лучше всё-таки проконсультироваться с юристом и уточнить все тонкости, а также приготовить дополнительные документы, которые потребуются для подкрепления заявления для получения гражданства.

Какие преимущества получает гражданин Швеции

Причин для получения гражданства скандинавского Королевства можно перечислить несколько:

получение работы, оплачиваемой достаточно высоко, в стране, где средняя зарплата выше, чем в других европейских государствах;

ускорение получения подданства для любого другого государства входящего в ЕС;

оперативное оформление визы в такие страны, как Канада и Америка;

грамотно выстроенная социальная защита граждан;

право голосовать и баллотироваться;

получение бесплатного среднего и высшего образования;

покупка недвижимости в зоне шенгена с правом постоянного посещения;

кредитование в местных банках;

возможность использовать преимущества шведской медицины;

повышенные пенсионные выплаты и помощь инвалидам;

возможность служить по контракту или стать полицейским.

Даже если у гражданина Швеции возникают какие-либо проблемы за границей, он вполне может рассчитывать на помощь своего государства. Русский человек, получившие подданство скандинавской страны, оставляет за собой право иметь двойное гражданство.

Какие способы получения считаются самыми распространенными

Гражданин России должен соответствовать определенным критериям:

изучить Конституцию страны, подданство которой желает получить;

почитать традиции и интегрироваться в общество;

знать символику и историческое прошлое;

понимать политическое устройство Королевства.

Эти условия являются основными, однако правительство выдвигает и ряд дополнительных требований, которые могут быть различными в зависимости от того, какой способ получения подданства выберет соискатель.

Важно помнить о том, что те дети, которые появились на свет на земле Швеции, в отличие от других государств, которые автоматически предоставляют в этом случае гражданство, последнего не дают, если их родители являются гражданами другой страны. Такое правило было введено из-за того, что отдельные граждане специально ехали в Швецию для того чтобы родить на её территории под предлогом получения более качественной медицинской помощи.

Традиционные способы

Во всех остальных случаях получить гражданство можно стандартными способами. К их числу относятся:

заключение брака с гражданином Швеции;



воссоединение семьи;



натурализация;



получение статуса беженца;



покупка жилья или иного объекта недвижимости.

Последний вариант заслуживает особого внимания, так как вкладываться в экономику этой страны имеет смысл – данный факт является веским основанием для оформления в дальнейшем постоянного места жительства.