Новосибирская область получит на выплату увеличенного пособия по безработице еще 1 млрд рублей

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение о выделении Новосибирской области дополнительных средств, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— К сожалению, во время ограничений, вводимых для сбережения здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, выросла безработица. Для выплат увеличенного пособия по безработице Новосибирской области из Резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделен 1 млрд рублей. Напомню, что на эти цели в регион уже направлено почти 3 млрд рублей федеральных денег, — рассказал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. — Также Новосибирской области предусмотрено выделение 53,4 млн рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. С учетом ранее направленных средств на данное направление регион получит 161 млн рублей.
В министерстве труда и социального развития региона сообщают, что максимальный размер пособия по безработице в Новосибирской области составляет 14556 рублей, минимальный – 1800 рублей. Если безработный гражданин, уволенный после 1 марта 2020 года, имеет несовершеннолетнего ребенка, к пособию по безработице он получает дополнительно выплату 3000 рублей на каждого ребенка.
Фото: pixabay.com, автор- Olga1205
Популярное с сайта