Кто платит за открытость соцсетей мэрии Новосибирска?

В информационной политике мэрии работа по взаимодействию с горожанами через соцсети называется одним из приоритетных направлений. Об этом сообщил заместитель мэра Артем Скатов на заседании комиссии горсовета по контролю. По его словам, в 2020 году прирост аудитории в аккаунтах мэрии составил более 20 тысяч подписчиков. Всего в настоящий момент соцсетями мэрии охвачены 130 тысяч человек. Опубликованы более 400 материалов о деятельности мэрии и различных городских вопросах. При работе в пабликах просмотры одного поста могут достигать 200 тысяч. Через соцсети предоставлены 2,5 тысячи ответов обратившимся.

Однако за озвученными чиновником цифрами просмотров, подписчиков и ответов в ходе заседания комиссии горсовета по контролю обнаружилась не совсем та открытость, которую декларируют в мэрии.

— Уверен, что не только я, но и другие депутаты обратили внимание, что в соцсетях мэра и мэрии достаточно часто блокируются неудобные вопросы, либо они, как минимум, игнорируются, — говорит депутат горсовета Игорь Украинцев (независимый). — Аккаунты задающих неудобные вопросы автоматически отправляются в бан, из-за чего невозможно общаться с разрекламированными аккаунтами структурных подразделений мэрии и персонально мэра. Хотелось бы понять, на каких основаниях это происходит? На мой взгляд, это в очередной раз подтверждает тезис, что у нас за счет бюджетных средств происходит не информирование, а пропаганда.

По словам депутата, он готов предоставить скриншоты отправок в бан комментаторов, со стороны которых не было ни оскорблений, ни вопросов не по теме, ни других каких-то нарушений, которые могли бы послужить поводом для блокировки.

В мэрии уверяют, что бюджетных средств на работу с соцсетями не тратится ни рубля. В то же время, как выяснилось в ходе обсуждения, это не совсем так: данное направление работы выделено в качестве части функционала одного из структурных подразделений мэрии. Более того, по словам Скатова, к ответам в комментариях привлекаются и специалисты других подразделений, по профилю работы которых обращаются общественники.

— Ответами занимаются структурные подразделения, — говорит чиновник. — То есть они не только убирают, чистят снег на дороге, но и вынуждены сидеть на сообщениях. Помимо этого, в электронную систему «Мой Новосибирск» внедряется система обратной связи. Параллельно идет реклама госуслуг. А если еще человек написал в соцсетях о том, что ему что-то не понравилось, критику видит система «Инцидент-менеджмент», получается, что это третья система, исполнители которой должны отвечать. Будем смотреть, как объединить эти платформы и не тратить столько времени на ответы в различных системах.

По мнению депутатов, такое привлечение к информированию населения сотрудников не только информационного, но и других структурных подразделений мэрии также свидетельствует в пользу аргумента, что информирование через соцсети осуществляется отнюдь не на общественных началах.

— Если мы не платим какому-то агентству за ведение соцсетей, а, как мы сейчас выяснили, в мэрии существует целый департамент, который этим занимается, значит мы не тратим на это бюджетные средства? — обратился к представителям мэрии Игорь Украинцев. — Какая-то игра в наперстки, подмена понятий. Вы сейчас уже живете в другом мире и закрыться «в домике», как детям, не получится.

Не получается «закрыться» и по линии запросов, поступающих уже не через соцсети от представителей СМИ. По информации мэрии, за 2020 год количество таких запросов выросло более чем в 1,5 раза и составило 1,1 тысячи. При этом вице-мэр Скатов сетует на излишнюю активность отдельных депутатов и общественников, которые таким образом «под прикрытием СМИ» направляют запросы.

— У нас есть очень активные депутаты, которые зарегистрировали СМИ, типа информагентства «Одна бабка сказала», от имени которого отправили около 400 запросов, их мы также вынуждены отрабатывать, — заявляет чиновник. — Ростислав Валерьевич Антонов 121 запрос направил в прошлом году, у Евгения Митрофанова — 230 запросов. Это все ложится на пресс-службу, а отвечать мы должны в течение 3 суток.

Напомним, что информирование населения о работе мэрии стало одной из самых спорных статей бюджетных расходов. Некоторые из независимых депутатов настойчиво предлагали перераспределить эти средства на решение других, более насущных, по их мнению, вопросов городской экономики.