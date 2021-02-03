Константин Хальзов: Ограничений на межрегиональную маршрутизацию онкопациентов нет

1 января вступил в силу закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ предусматривает передачу Федеральному фонду ОМС(ФОМС) полномочий страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях. Еще во время рассмотрения проекта закона в группах в соцсетях, где обсуждают вопросы, связанные с онкологической тематикой, люди высказывали опасения, что его реализация может привести к проблемам. Так, например, отмечалось, что могут возникнуть ограничения в предоставлении медицинской помощи онкопациентам, проживающим в регионах, по программам ОМС в федеральных клиниках, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователи в группах опасались, что онкобольных могут «запереть» в регионах, где нет лечения нужного им профиля, а в федеральные клиники можно будет попасть только за деньги на коммерческой основе.

— Когда вы прочтете проект приказа Минздрава РФ об организации помощи онкопациентам, вы увидите, что есть повод обратиться в прокуратуру, Минюст и Минздрав на предмет оценки коррупциогенных факторов данного проекта приказа. Когда прогноз на жизнь пациента по проекту приказа будет рассматривать некая региональная комиссия (из кого она состоит, из тех же представителей региональной медицины, заинтересованных в финансировании именно регионального здравоохранения?), то шансов пробиться в высокотехнологичные центры крупных городов близки к нулю, — писала руководитель движения «Рак излечим» Ольга Бадсон, отвечая на вопросы сообщества. — Что будет с высокотехнологичными центрами Москвы и Санкт Петербурга, других крупных городов, если к ним не будут поступать пациенты? Они захиреют.

Модератор подчеркивала, что проект приказа Минздрава РФ об организации онкологической помощи нарушает права пациента, предоставленные по п. 3 ст. 10 323-ФЗ (о праве выбора пациента лечебного учреждения) и п. 4.5 ст. 4 326-ФЗ (о гарантиях государства по ОМС)

В начале января 2021 года в соцсетях появились сообщения, что пациентам отменяют лечение по ОМС в частных клиниках. После новогодних каникул, редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой разъяснить ситуацию с лечением онкобольных в регионе, а также пояснить, если ли сложности с маршрутизацией в федеральные медучреждения.

— Квот на оказание такого вида помощи, как межрегиональная маршрутизация пациентов по профилю «онкология», нет. Направление в медицинские учреждения в другой регион или в федеральные медицинские учреждения выдает лечащий врач по клиническим показаниям или по решению консилиума врачей онкологов, — говорится в ответе за подписью главы областного Минздрава Константина Хальзова, поступившем на запрос редакции.

Глава ведомства также сообщил, что сегодня широко внедрены в практику телемедицинские консультации с национальными медицинскими исследовательскими центрами.

— В случаев необходимости больной направляется на лечение в федеральные учреждения, каких-либо искусственных ограничений не существует, — заявил Хальзов.

Детали о ситуации с маршрутизацией минист предложил редакции уточнить в территориальном фонде ОМС. По данным ТФОМС, на медпомощь по профилю «онкология» в территориальной программе ОМС в 2021 году предусмотрены 5,3 млрд рублей, что на 6,1% больше, чем в 2020 году. Плановый объем госпитализаций на 2021 год — 27096 случаев госпитализации в условиях круглосуточного стационара (в 2020 году — 28320 случаев), и 19801 случай лечения в дневном стационаре (19643).

— Снижение планового объема специализированной медпомощи по профилю «онкология» в круглосуточном стационаре связано с тем, что в 2021 году федеральные медцентры не участвуют в территориальной программе ОМС. Выделение объемов и оплата специализированной медицинской помощи, оказанной данными организациями, будет осуществляться на федеральном уровне, — говорится в ответе за подписью директора ТФОМС Елены Ягнюковой.

Как сообщили в ТФОМС, в 2020 году по профилю «онкология» в регионе были пролечены 42675 застрахованных лиц, из них 14201 с впервые установленным диагнозом. На территории области в круглосуточном стационаре помощь получили 12794 пациента, из них 295 — жители других регионов. В дневном пролечено 7647 человек, из них 683 — из других регионов. Частные клиники Новосибирска в прошлом году в круглосуточных стационарах оказали помощь 945 гражданам, застрахованным на территории области, в дневных — 1735 пациентам. Высокотехнологичную помощь по профилю «онкология» получили 1223 пациента, в том числе 103 из других регионов. 58 новосибирцев со злокачественными заболеваниями обратились за этим видом медпомощи в организации других регионов. Всего в медорганизациях других регионов, в том числе в федеральных клиниках, в 2020 году были пролечены 945 новосибирцев.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им Н.Н. Блохина» (Москва) — 1077 случаев,

БУЗ Омской области «Клинический онкологический центр — 646,

ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН» — 267,

АО «Группа компаний «Медси» (Московская область) — 119,

КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» — 110.

— В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон №326-ФЗ и приказом Минздрава РФ (№1363н), тенденция к ограничению прав застрахованных лиц на получение медпомощи по профилю «онкология» в федеральных клиниках не прослеживается, — подчеркивает Елена Ягнюкова.

Наибольший объем медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями из Новосибирской области в 2020 году оказали следующие медорганизации:

По данным областного Минздрава, в настоящее время в лечении онкологических больных все чаще на первый план выходит химиотерапия. Дефицита лекарственных препаратов для ее проведения, как заверяют в ведомстве, в регионе сейчас нет. Сбои, которые возникали с поставками в 2020 году из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время ликвидированы, логистика получения препаратов для химиотерапии отработана.

— В ближайшее время в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический диспансер» будет введено в эксплуатацию отделение лекарственной терапии на 60 круглосуточных коек и 30 коек в две смены дневного стационара. Кроме того, в 2020 году в регионе были открыты три центра амбулаторной онкологической помощи, где проводится химиотерапия, — уточнил Константин Хальзов.

По данным Минздрава, на диспансерном учете в связи с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области в начале 2020 года состояли 80382 человек, в начале 2021 года — 80276 человек.

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