«Кто управляет вашим бизнесом?»

Приходите, чтобы понять особенности своего стиля руководства, получить ответ на вопрос «Кто же управляет вашим бизнесом?», определить нужные вам изменения и составить план действий для их запуска
Центр консалтинга и коучинга» Личность и Бизнес» (www.cl2b.ru) создан экспертами-практиками с многолетним опытом в области управления бизнесом и руководства собственными компаниями.
Соединяем в своей деятельности авторские и современные технологии и методы эффективного менеджмента для развития бизнеса и достижения значимых результатов.
Мы помогаем собственникам и руководителям:
ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВА
бизнес-консультант по личной эффективности, сертифицированный коуч ICF
Управленец, руководитель, предприниматель с 20-летним стажем, владелец юридической компании Restate, совладелец Центра консалтинга и коучинга «Личность и Бизнес»
Сопровождаю лидеров в вопросах усиления личной эффективности за счет раскрытия внутренней силы для роста бизнеса и улучшения качества жизни.
АННА ТРИФОНОВА
бизнес-консультант, эксперт-практик в управлении и продажах, executive-коуч ICF, МВА в сфере менеджмента
20-летний опыт топ-менеджера и члена Совета директоров в российских и международных компаниях, предприниматель, совладелец Центра консалтинга и коучинга «Личность и Бизнес»
Помогаю собственникам и топ-менеджерам в поиске возможностей и ресурсов для решения бизнес-задач, в запуске процесса изменений в компании, в переходе на качественно новый уровень управления, в повышении результативности и эффективности бизнеса.
Дискуссия:
Практика «Стили лидерства».
Практика «Модель компетенций эффективного руководителя».
Евтуш Олеся — журналист, сценарист, кинорежиссёр, преподаватель в НГУ
«Программа бизнес-практикума была очень насыщенной. Лично я в таком процессе всегда ценю системный подход. Упражнения, которые мы выполняли, дают результат, который можно увидеть сразу. Этот результат имеет «эффект длинного хвоста», он имеет заряд на пролонгированную работу. И еще важная часть – это обратная связь. Каждый из участников работал в парах, взаимодействовал с ведущими, получил feedback от всей группы.»
Кондрюкова Анна — основатель и руководитель студии танцев «Ипанема»
«Мое вдохновение 2019 г., которое спасло меня и всю Ипанему, это бизнес-встречи с Еленой Зиновьевой. От почти закрытия до полого удовольствия!»
28 января 2020, с 19:00 — 21:30
Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 223, Бизнес Центр
Стоимость участия : 1000 рублей по предоплате после регистрации
+79139035651, +79132015024
http://business-praktikum.plp7.ru/
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
Популярное с сайта