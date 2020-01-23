«Кто управляет вашим бизнесом?»

Для кого:

собственники бизнеса,

предприниматели,

топ-менеджеры,

руководители подразделений

Приходите, чтобы понять особенности своего стиля руководства, получить ответ на вопрос «Кто же управляет вашим бизнесом?», определить нужные вам изменения и составить план действий для их запуска

Кто организует:

Центр консалтинга и коучинга» Личность и Бизнес» (www.cl2b.ru) создан экспертами-практиками с многолетним опытом в области управления бизнесом и руководства собственными компаниями.

Соединяем в своей деятельности авторские и современные технологии и методы эффективного менеджмента для развития бизнеса и достижения значимых результатов.

Мы помогаем собственникам и руководителям:

выходить на новый уровень бизнеса,

создавать сильный бизнес со смыслом,

совершать прорывы и запускать изменения,

видеть новые возможности, управлять ресурсами,

достигать личных целей и целей бизнеса.

Команда:

ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВА

бизнес-консультант по личной эффективности, сертифицированный коуч ICF

Управленец, руководитель, предприниматель с 20-летним стажем, владелец юридической компании Restate, совладелец Центра консалтинга и коучинга «Личность и Бизнес»

Сопровождаю лидеров в вопросах усиления личной эффективности за счет раскрытия внутренней силы для роста бизнеса и улучшения качества жизни.

АННА ТРИФОНОВА

бизнес-консультант, эксперт-практик в управлении и продажах, executive-коуч ICF, МВА в сфере менеджмента

20-летний опыт топ-менеджера и члена Совета директоров в российских и международных компаниях, предприниматель, совладелец Центра консалтинга и коучинга «Личность и Бизнес»

Помогаю собственникам и топ-менеджерам в поиске возможностей и ресурсов для решения бизнес-задач, в запуске процесса изменений в компании, в переходе на качественно новый уровень управления, в повышении результативности и эффективности бизнеса.

Программа:

Дискуссия:

Современные тренды, влияющие на бизнес.

Бизнес — как система. Составляющие успешности бизнеса.

Кто такой лидер/руководитель. Роли лидеров/руководителей.

Связь личности руководителя и бизнеса. Как это работает?

Практика «Стили лидерства».

Практика «Модель компетенций эффективного руководителя».

Что получат участники:

Определите, какие изменения нужны вашему бизнесу, чтобы конкуренты не опередили вас.

Поймете, как связаны личность собственника и результаты его бизнеса, и как вы можете на это влиять.

Сфокусируетесь на факторах успешности и эффективности бизнеса.

Определите свой личный стиль лидерства для создания успешной команды в бизнесе.

Создадите собственную модель компетенций эффективного управленца с учетом своих сильных сторон

Узнаете о навыках руководителя будущего

Приобретете реальный опыт — как «запустить» личностные изменения.

Вдохновитесь примерами и опытом других участников.

Создадите собственную мотивацию на развития себя, как эффективного руководителя нового времени.

Отзывы участников наших программ:

Евтуш Олеся — журналист, сценарист, кинорежиссёр, преподаватель в НГУ

«Программа бизнес-практикума была очень насыщенной. Лично я в таком процессе всегда ценю системный подход. Упражнения, которые мы выполняли, дают результат, который можно увидеть сразу. Этот результат имеет «эффект длинного хвоста», он имеет заряд на пролонгированную работу. И еще важная часть – это обратная связь. Каждый из участников работал в парах, взаимодействовал с ведущими, получил feedback от всей группы.»

Кондрюкова Анна — основатель и руководитель студии танцев «Ипанема»

«Мое вдохновение 2019 г., которое спасло меня и всю Ипанему, это бизнес-встречи с Еленой Зиновьевой. От почти закрытия до полого удовольствия!»

Дата и место:

28 января 2020, с 19:00 — 21:30

Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 223, Бизнес Центр

Стоимость участия : 1000 рублей по предоплате после регистрации

Регистрация и вопросы:

+79139035651, +79132015024

http://business-praktikum.plp7.ru/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами