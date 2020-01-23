В 2019 году в регионе расселено 9,6 тыс. кв. метров аварийного жилья

В Новосибирской области более чем в 5 раз был перевыполнен целевой показатель 2019 года по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: расселено 9,6 тыс. кв. метров аварийного жилья (план – 1,7 тыс. кв. м), 702 человека улучшили свои жилищные условия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы – в списке регионов, реализующих проект с опережением, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Отмечается, что в 2019 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлено 403,5 млн рублей.

Всего региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в период с 2019 по 2024 годы с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – предусмотрено расселение порядка 114 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Планируемая стоимость мероприятий составит 6 млрд 249 млн руб., при этом бόльшая часть этой суммы будет предоставлена за счёт госкорпорации.

По заявке 2019 года в госкорпорацию Новосибирская область получила 491,7 млн. рублей на расселение в срок до 31.12.2020 года 11,02 тыс. кв. м аварийной площади жилья, в которой проживают 677 человек.

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