Кто возглавит комиссию по промышленности?

Комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству большинством голосов её членов поддержала кандидатуру депутата Андрея Любавского (КПРФ) на пост её председателя. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил соперник Любавского Павел Чернышёв («Единая Россия»).

— Перед сессией прошло заседание комиссии, на которой коллеги большинством голосов членов комиссии поддержали Андрея Любавского, — сообщает депутат. — Вопрос по утверждению председателя вынесен на сегодняшнюю сессию.

Напомним, что вот время первой сессии горсовета в сентябре большинство членов комиссии поддержали на пост председателя Павла Чернышёва, кандидатуру которого выдвинули независимые депутаты. Однако изначально обе «партии власти» («Единая Россия» и КПРФ) ставили на Любавского. После решения комиссии обе фракции удалились на совещания, по результатам которого большинством голосов на сессии это решение, что называется, «обнулили». Это дало повод представителям несистемной оппозиции в очередной раз заявить о сговоре между фракциями КПРФ и «Единая Россия» и «расторговке» голосов на руководящие должности в горсовета, в результате чего оппозиционные депутаты оказались, что называется, «за бортом». Кроме того, как уже сообщали источники редакции в горсовете, в последующих после первой сессии переговорах была задействована, и третья сила в качестве официально не представленной в текущем созыве горсовета партии «Гражданская платформа»: Павел Чернышев является замдиректора ООО «Сады гиганта», связанного с руководителем реготделения «Гражданской платформы» Александром Манцуровым через учредителя «Садов» Елену Палашкину, являющуюся директором ООО «Гигант плюс» (учредитель — Манцуров). Иными словами, стоял вопрос, насколько Манцуров был готов пожертвовать «своим» человеком на должности руководителя постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству.

По информации горсовета Новосибирска, в составе данной комиссии работают три единоросса, три коммуниста, один либерал-демократ и по одному независимому депутату от коалиции «Новосибирск 2020» и «Лига эффективности».

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