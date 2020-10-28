Горсовет проголосовал за повышение зарплат для муниципальных служащих

Предложение о повышении зарплаты муниципальным служащим на октябрьской сессии горсовета представила начальник правового департамента мэрии Новосибирска Маргарита Маслова. На 3% повышаются размеры ежемесячного денежного содержания депутатов, работающих на постоянной основе, выбранных должностных лиц местного самоуправления, в том числе мэра города, членов городской избирательной комиссии, председателя КСП Новосибирска, а также должностных окладов муниципальных служащих мэрии, Совета депутатов, в КСП и муниципальной избирательной комиссии, а также ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин. По ее словам, в 2020 году на это потребуются около 14,3 млн рублей.

Сергей Бойко и Светлана Каверзина, представляющие независимых депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» поинтересовались, может ли повышение быть выборочным, то есть в отношении муниципальных служащих, которые получают низкую зарплату, а у высокопоставленных чиновников оставить ее без изменений. В качестве примера он привел мэра, чья зарплата составляет 300 тысяч рублей в месяц, и председателя горсовета — 270 тысяч рублей. Маслова заявила, что это невозможно.

— Повышение нужно подержать, 3% — это не так много, — предложил коллегам независимый депутат Ростислав Антонов. — Однако одновременно нужно ставить вопрос о сокращении численности чиновников мэрии и оптимизации структуры. Я не против того, чтобы чиновники получали достойную зарплату. Но штаты раздутые.

Маргарита Маслова напомнила, что федеральный законодатель возлагает все больше обязанностей на муниципальных служащих, а список их полномочий и административные процедуры, которые они должны совершать, постоянно расширяются.

— Численность муниципальных служащих в мэрии Новосибирска колеблется от 2400 до 2500 человек. Расходы на их содержание составляют 1,8 млрд рублей в год, 87% из них приходятся на зарплату — и не очень большую, — уточнил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

Депутат Степан Сафонкин («Лига эффективности») отметил, что нереально требовать от людей качественного исполнения обязанностей за мизерные деньги и невозможно человека мотивировать зарплатой в 20 тысяч рублей. Зампредседателя горсовета Антон Тыртышный (КПРФ) добавил, что зарплаты у специалистов в мэрии в 3-5 раз ниже, чем у их коллег на рынке, а по высшему управленческому звену разница еще больше.

В итоге из 41 депутата, присутствовавшего на сессии, 34 проголосовали за увеличение зарплат, 4 воздержались.

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