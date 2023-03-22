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Кто входит в группу риска по заболеванию туберкулезом

  • 22/03/2023, 10:07
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группы риска по заболеванию туберкулезом
Туберкулезом может заболеть не каждый инфицированный человек, сообщает эксперт.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В преддверии события главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в беседе с РИА Новости рассказала о том, кто больше всего подвержен риску заболевания этим недугом, передает издание ФАН.

По словам эксперта, каждое острое заболевание оказывает настолько негативное влияние на организм и его иммунную систему, что из-за него человек вероятнее всего может заразиться еще более опасными болезнями.

Богородская отметила, что туберкулезом заболеть может не каждый инфицированный человек. Чаще заболевают те люди, у которых имеется физиологический, врожденный или приобретенный иммунодефицит.

При этом специалист уточнила, что наиболее значимые группы риска по туберкулезу — это люди, имеющие ВИЧ-инфекцию, иммунодефицит после трансплантации органов, онкогематологические заболевания или те, кто получает терапию иммуносупресантами.

Вместе с тем врач подчеркнула, что в группу риска входят люди с психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями ЖКТ или хроническими неспецифическими заболеваниями легких.

Кроме того, к группам риска относятся люди без определенного места жительства и те, кто имел контакт с больным туберкулезом или со скрытой его формой, заключила врач.

Меры профилактики туберкулеза

  • проходить регулярное флюорографическое обследование не реже одного раза в год. Вопреки расхожему мнению, доза облучения, получаемая на флюорографии, не так опасна, и уж точно не вреднее последствий туберкулеза;
  • вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием и регулярными физическими нагрузками;
  • принимать в пищу продукты, богатые витаминами и микроэлементами;
  • не забывать о правилах личной гигиены;
  • бросить курить и принимать алкоголь. Любая неблагоприятная зависимость ослабляет иммунитет и повышает риск заболеваемости.

Ранее редакция сообщала о причинах обострения хронических заболеваний весной.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : профилактика туберкулеза медицина здоровье группы риска по заболеванию туберкулезом врач


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