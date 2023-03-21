Вторую очередь Академпарка планируют запустить до конца 2024 года

Площади Академпарка на сегодняшний день заняты более чем на 98%, сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— У нас давно назрела потребность строительства новых лабораторных, производственных и офисных площадей, так как наша инфраструктура не позволяет развиваться вширь. И количество наших резидентов не растет, — констатировал он.

На данный момент Академпарк запустил уже несколько проектов по развитию инфраструктуры.

— Мы планируем сдать это помещение до конца первого полугодия текущего года, — отметил Дмитрий Верховод. — При этом, у нас уже есть полный комплект арендаторов. В их числе: ООО «Шпиндель Сервис», ООО «СиЭнСи Сервис» и ООО «ИнжТех – СМЦ».

Проект «Кампус» реализуется на земельном участке, прилегающем к коттеджному поселку Академпарка. Его общая площадь — 3 га. На участке планируется возвести около 12 тысяч кв метров производственных площадей загородного формата. Общий объем инвестиций превысит один млрд рублей. Сегодня в кампусе АО «Академпарк» ведет строительство производственно- лабораторного здания площадью 1500 кв. метров.

Кроме, того, Технопарк заключил договор с потенциальным резидентом кампуса — ИП Алексей Ивлев — на аренду земельного участка под строительство лабораторно-производственного здания площадью 720 кв. метров. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации объекта. Речь идет о размещении опытного центра производства текстильных изделий и разработки инновационных технологий в сфере легкой промышленности.

Второй большой проект — «Трапеция» — разместится на земельном участке площадью 6,7 га, который прилегает непосредственно к существующим башням Академпарка. Здесь планируется построить пять корпусов общей площадью 65 тыс кв метров производственных, лабораторных и офисных помещений, в которых разместятся не менее 60 компаний-резидентов. Общий объём инвестиций превысит 3 млрд рублей. По словам Дмитрия Верховода, на все здания кроме одного уже заключены инвестиционные договоры.

Один из корпусов будет выполнен в форме буквы «Г» с двухэтажным стилобатом. Его построят рядом с существующим корпусом. В нем будут размещены промышленный бизнес-инкубатор с центром обработки данных, а также уникальная киностудия.

— Аналогов такой студии в России нет. Может быть, есть в мире, но мне об этом не известно, — подчеркнул Дмитрий Верховод. — Это будет цилиндр диаметром 30 метров и высотой 10 метров, половину окружности которого на высоту 8 метров занимает сплошной экран. На фоне этого экрана будет вестись съемка сюжета. Это динамические декорации, писк современных технологий кинопроизводства.

Академпарк ведет работу над этим проектом совместно с «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области», которое и займется техническим оснащением студии.

Кроме того, Дмитрий Верховод рассказал, о планах строительства третьей очереди Академпарка.

— Третья очередь Академпарка должна быть построена до конца 2027 года. По крайней мере такую задачу поставил нам губернатор. Как только участок будет готов, мы намерены заявиться на него в рамках МИП, — резюмировал он.

По данным Seldon Basis, АО «Академпарк» (АО Технопарк новосибирского Академгородка») создан в 2007 году по решению областных властей. Уставной капитал компании составляет 2,69 млрд рублей. Выручка компании в 2021 году составила 277,3 млн руб, чистая прибыль — 21,6 млн руб. Согласно сайту компании, на его площадке работает более 300 резидентов. Площадь Технопарка составляет 120 тыс кв. метров.

Ранее редакция сообщала о том, что Академпарк получил в 2022 году прибыль от текущей хозяйственной деятельности.