Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Куда можно въехать свободно, а где ждет тестирование, сообщает РБК.

Несмотря на то что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 70 странах, Евросоюз пока не одобрил ее использование, а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам.

При этом независимо от решения европейского регулятора вакцину «Спутник V» уже одобрили Венгрия и Словакия. И с 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию смогут свободно въезжать россияне, привитые не только «Спутником V», но и другими разработанными в России вакцинами («ЭпиВакКороной», «КовиВаком»). Словацкие власти еще в июне говорили о том, что планируют разрешить въезд привитым «Спутником V» иностранцам, но пока решение так и не принято.

Кроме Венгрии, туристов, привитых российскими вакцинами, без ПЦР-тестов и карантина по приезде готовы принять около 15 стран мира. На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. В Турции потребуется документ на английском языке, но в некоторых странах, например, в Молдавии, можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.

Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины, Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше — через семь дней после второй прививки. Помимо прочих, привитые «Спутником V» россияне могут без ограничений посетить Эстонию, Грузию. Таджикистан сдать ПЦР-тест потребуется, если после получения второй дозы вакцины прошло меньше месяца), Азербайджан (детям от года до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест), Венесуэлу, Армению, Румынию, Киргизию, Монголию, Мадейру (в саму Португалию туристы пока попасть не могут) и Болгарию.