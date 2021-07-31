Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

— У вас прекрасно развита фармацевтическая индустрия, индустрия сельского хозяйства. И, возможно, когда наладятся прямые рейсы, Новосибирск мог бы стать пунктом для дистрибуции наших продуктов и поставщиком продуктов в нашу страну — расположенную в самом центре Карибского бассейна, — отметил в ходе визита в Новосибирск чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в РФ Ханс Данненберг Кастельянос.

Во время беседы с губернатором Новосибирской области обе стороны заявили о том, что отношения между Новосибирской областью и Доминиканской Республикой выйдут на новый уровень: в сфере туризма, культуры, высшего образования.