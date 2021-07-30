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Уход за кожей лица: практические рекомендации

  • 30/07/2021, 17:32
Кожа лица под воздействием внешних и внутренних факторов может становиться тусклой, болезненной, покрываться прыщами. Чтобы вернуть ей былой здоровый вид, необходимо обеспечить правильный уход. Об этом мы детально расскажем в нашей статье. 

 

Используйте косметику для своего возраста

В детстве мы любили наносить мамины крема. В таком возрасте это простительно. Но совсем другое дело, если делать это в молодости. Кожа может облениться и перестать вырабатывать коллаген и другие вещества самостоятельно. Отсюда ранние морщины.

Используйте качественную косметику

На чем точно нельзя экономить, так это на косметике для лица. Бюджетные средства от неизвестных брендов могут вызвать раздражение, аллергию, прыщи и другие неблагоприятные последствия.

Качественная косметика не всегда означает дорогая. Можно купить косметику Elizavecca в Киеве от южнокорейского бренда. Она занимает средний ценовой сегмент на рынке. Ее эффективность доказана.

Тщательно очищайте кожу

Дерматологи и косметологи рекомендуют умываться дважды в день. Утром необходимо использовать гель, пенку или очищающее молочко. Вечером — средство для снятия макияжа, например мицеллярную воду. Ни в коем случае нельзя отправляться в кровать с тональным средством и другими декоративными продуктами на лице. Иначе наутро появится большое количество проблем — забитые поры, воспаления и прыщи.

Не забывайте отшелушивать ороговевшую кожу

Один–два раза в неделю кожу необходимо скрабировать. Таким образом удастся избавиться от ороговевших клеток, шелушения, следов от прыщей, сделать цвет и рельеф лица ровным.

Скраб должен быть мягким. Отлично подходят средства с натуральными абразивными частицами, как абрикосовая косточка. Также с этой целью можно использовать пилинг-скатку или очищающую маску на основе глины.

Интересно, что отшелушивать ороговевшие частицы кожи нужно не только на лице, но также на коже головы. Процедура поможет избавиться от перхоти и других проблем. Для нее есть специальные продукты в ассортименте MoroccanOil. Бренд также предлагает другие продукты по уходу за волосами. Эффективность средств доказана, это подтверждают положительные отзывы о MoroccanOil.

Придерживайтесь правильного питания

Если на лице вдруг появились высыпания и воспаления, то скорее всего, дело в неправильном питании. Фастфуд, чипсы, сухарики и другие подобные продукты всегда приводят к таким последствиям. Отсюда можно сделать вывод, что здоровье кожи лица напрямую зависит от рациона. Необходимо, чтобы он был насыщен злаками, овощами, фруктами, морепродуктами, красным мясом. Дополнительно можно принимать витамины и БАДы.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : Красота и здоровье


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