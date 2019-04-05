Куда вложить деньги лучше всего

Вы работаете на деньги или они на вас — только два варианта. Финансово неграмотные люди ходят на работу, тратят все деньги на еду, одежду и другие нужды. Богатые знают, куда вкладывать деньги. Во что инвестировать средства, чтобы приумножить их? Предлагаем топ-10.

Стартапы

Стартапы — организации, продвигающие на рынки новые, часто уникальные продукты, услуги и технологии. Каждый день открываются десятки таких компаний, однако только 1 из 10 работает больше года. 90% организаций не реализовывают заявленные планы из-за недостатка средств, неумения руководства управлять, плохой маркетинговой компании и др.

Инвесторы анализируют идеи, план и команду стартапов. Последние собирают средства, чтобы можно было начать работу. В дальнейшем хорошие проекты развиваются и приносят инвесторам десятки, сотни и даже тысячи процентов.

Чтобы безопасно инвестировать в стартапы, воспользуйтесь специальными биржами. На этих площадках встречаются предложения организаций и денег инвесторов. На бирже компании сообщают о своих идеях, публикуют бизнес-планы и сумму, которую нужно вкладывать для начала работы.

Стартапы — интересная возможность инвестировать. Если даже 15 этих организаций закроются, то шестнадцатая может стать большой компанией.

Акции

Как получить в собственность часть компании? Купить акции через надежного брокера. Тогда организация, которая их выпустила, будет делиться с вами частью прибыли. Огромные компании с миллионными оборотами будут работать для вас как на акционера. А десятки и сотни процентов прибыли вам может принести компания, которая сегодня небольшая, а завтра завоюет рынок.

Для вас, как для инвестора, важно, чтобы стоимость акций со временем росла в цене. Тогда количество ваших денег будет увеличиваться не только за счет дивидендов, но и продажи акций. Во втором случае инвестор будто выходит из игры и фиксирует прибыль.

Вложение в акции имеет и свои недостатки. Акции могут уменьшиться в цене, и если тогда их продадите — зафиксируете ущерб. Компания, в которую вы вложили, может обанкротиться — в любом случае вкладывайте в несколько организаций. Если покупаете акции через брокера — он может прекратить деятельность или просто не отдать ваши деньги.

Правильно инвестируйте средств в акции, чтобы регулярно получать прибыль.

ПАММ-счета

Памм-счета — управление вашими средствами профессиональным трейдером. Так трейдер доказывает заинтересованность в положительных результатах работы. Трейдер торгует валютами, криптовалютами, акциями и другими активами, а вкладчики получают часть прибыли.

Хотите доверять исключительно одному трейдеру — риски слишком высоки. Если имеете свободную сумму в размере нескольких сотен долларов — выберите хотя бы 3-5 трейдеров. Готовы вкладывать больше — воспользуйтесь услугами 10-15 доверительных управляющих. Будьте готовы, что некоторые из трейдеров уйдут в «минус», результат торговли других будет около нуля, но часть из них поднимет вам десятки или сотни процентов прибыли. На сайте брокера находится подробная информация об истории торгов любого трейдера.

Криптовалюты

Вкладывайте в самый прибыльный актив мира. Криптовалюта — это электронная денежная единица, созданная за счет вычислительных возможностей компьютеров. Ее основное преимущество — информация обо всех операциях сохраняется в особой цепочке операций.

Недостаток для обычных инвесторов и преимущество для трейдеров — большая нестабильность цен. Например, за 2017 году стоимость биткоина выросла до 20 000 долларов, а за 2018 опустилась более чем в 4 раза.

Если нет времени или желания погружаться в мир криптовалют — отдайте деньги в доверительное управление. Пока вы на работе или отдыхаете, профессионалы в сфере анализируют рынок и вкладывают ваши деньги в известные и новые криптовалюты, майнинг, трейдинг и другие направления.

Криптовалюты — перспективный актив для вложений. Однако одни из них развиваются и прибавляют в цене, хотя и прыжками, а другие — наоборот. Самостоятельно предусмотреть куда будет двигаться цена какой-то криптовалюты обычным людям практически невозможно. А эксперты тратят часы на анализ и принятие решения о вложении денег. Поэтому либо делайте профессионально или вкладывайте вместе со специалистами.

Недвижимость

Недвижимость — классический актив, чтобы вкладывать финансово грамотному человеку. Ее особенность — она ​​редко существенно падает в цене. Это идеальный вариант, если инвестируете капитал на длительный срок.

Минус недвижимости — средний уровень ликвидности. Даже если квартира, дом или другое помещение размещается в центре города, их не так просто продать и заработать. Потенциальные клиенты 7 раз подумают перед тем как один раз заплатить. Когда сумма измеряется десятками тысяч долларов — по другому и нельзя.

В недвижимость можно вкладывать и сдавать в аренду. Пока ее цена постепенно растет, вы получаете тысячи рублей арендной платы в России.

Еще одна возможность — инвестировать деньги в обычные квартиры на этапе строительства. Застройщику нужны средства, чтобы завершить работу. Однако вы рискуете, поскольку он может сбежать с вашими деньгами. Вам предлагают приобрести квартиру по льготной цене, а дальше можете и перепродать ее.

На рынке предложение стабильно выше, чем спрос: продавцов больше, чем покупателей. Если хотите продать быстро и дорого — не получится.

Несмотря на все недостатки, недвижимость остается один из самых популярных активов, чтобы инвестировать. Ее стоимость стабильно растет в долгосрочной перспективе, а аренда — пассивный доход владельца.

Образование

Ваши накопления могут украсть, цена криптовалюты может упасть, а стартапы — закрыться. Однако ваши знания и умения всегда будут с вами. Это касается и финансовой сферы.

Если вы просто хотите отдать деньги в доверительное управление — достаточно и здравого смысла. Прочитайте статистику торговли реальных трейдеров и принимайте решение.

Чтобы не делиться доходом от инвестиций, сначала учитесь, а затем инвестируйте. В противном случае рискуете потерять весь капитал или получать мало прибыли.

Доверяйте исключительно наставникам-практикам. Посмотрите, какие результаты у них, используя несколько источников для получения информации. Пройдите тесты, чтобы выявить свои способности: вам легче инвестировать в недвижимость, анализировать перспективные предприятия или имеете математические способности и логические задатки для трейдинга.

Драгоценные металлы

Классический и надежный вариант для вкладывания денег. Драгоценные металлы стабильно растут в цене, однако в долгосрочном периоде. Если вы не профессиональный трейдер, тогда покупать их меньше чем на 5 лет нет смысла. Стоимость золота, серебра, платины и других драгоценных металлов за несколько месяцев или лет может остаться неизменной.

К примеру, если инвестируете золото на 1 год, то рискуете не накопить доход, а потерять средства. Также можете приобрести по невыгодному курсу, а вам еще придется заплатить налоги.

Вкладывать в реальные слитки драгоценных металлов также не нужно. Хитрые грабители ломают даже самые надежные сейфы. Лучше открыть металлический счет в банке. Фактически вы даете финансовому учреждению часть средств, а оно обязуется приобрести платину, золото, серебро и др. Так вы избегаете ненужных комиссий. Однако если обанкротится банк — останетесь без накоплений.

Кредитование

Почему бы вам самому не стать небольшим банком? Учитывая нестабильность национальной валюты, депозиты в нашей стране — это скорее средство сохранения средств, а не их приумножения. Если даете другому лицу кредит под процент — заработаете больше.

Условия кредита вы устанавливаете самостоятельно. Если умеете договариваться и убеждать — это большой плюс. Удачный договор — и получаете несколько процентов дохода в день. А можете дать деньги и под небольшую ставку, однако под залог квартиры, автомобиля или бытовой техники.

Если не знаете, куда инвестировать, обратите внимание на биржи кредитов. Десятки людей увидят ваши условия, что увеличивает вероятность удачного поиска клиентов. Например, подобная биржа есть у Webmoney.

Существенный недостаток кредитования — высокие риски невозврата средств. Даже если есть достаточно информации о заемщике, трудно предвидеть как он себя поведет в будущем. Он может как погашать задолженность вовремя, так и не платить вообще. Поэтому вы, как и банки, должны ставить ставку по кредиту чуть выше — с учетом рисков.

Интернет-проекты

Блоги, сайты и YouTube — лишь небольшая часть возможностей для вкладывании в сети Интернет. Вы получаете доход от рекламы, платных услуг, партнерских программ и др. Фактически — это бизнес XXI века.

В Паутине можно открыть и целый Интернет-магазин. Немного стартового капитала, знания в продвижении в поисковых системах, небольшой склад в гараже — и вперед. Однако пока ваш Интернет-магазин еще не популярен — будет трудно.

Но и в Интернете далеко не все так хорошо. Допустим, вы вкладываете в сайт. Если он со временем попадет под фильтры поисковых систем, рискуете потерять деньги. Но из скромного сайта с низкой посещаемостью можно сделать «конфетку».

Депозиты

Худшая инвестиция — депозит. Однако еще хуже просто тратить деньги на свои повседневные нужды и вообще не иметь лишний рубль на черный день. Банк забирает ваши деньги на время, возвращая вам с крошками — процентами. Он вкладывает их или дает под кредит другим людям или предприятиям. Львиная доля доходов остается именно в этом финансовом учреждении.

Учитывая небольшую доходность, значительную часть ваших доходов съест инфляция. Ключевое преимущество — высокая надежность. Если банк обанкротится, государство обязуется вернуть до 1 400 000 рублей депозита физических лиц.

Ищите возможности куда вложить деньги. Анализируйте риски но не складывайте яйца в одну корзину. Верьте фактам, а не эмоциям. Инвестируйте и будьте богаты.