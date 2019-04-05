Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

ГК «Расцветай» организовала выездной прием специалистов МФЦ. С января 2019 года клиенты компании могут сдать документы договора долевого участия на государственную регистрацию, непосредственно находясь в современном и комфортном офисе застройщика. Представители МФЦ ведут прием по предварительной записи три раза в неделю (понедельник, среда, четверг).

Многие дольщики уже воспользовались сервисом, предлагаемым ГК «Расцветай», и отметили, что главное его преимущество— существенная экономия времени- подать документы можно в течение 15 минут.

— Мы стремимся сделать важную для каждого человека сделку – покупку квартиры – максимально комфортной, поэтому постоянно работаем над совершенствованием и качеством предоставляемых услуг своим клиентам, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» можно узнать по телефону: 8 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

В офисах продаж

ул. Фрунзе,228, офис №1

ул. Гоголя, 205

проспект Карла Маркса, 28, корпус 1

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фото: пресс-служба компании