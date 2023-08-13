Культурно-досуговый центр в курортном поселке Озеро Карачи сдадут в 2024 году

Строительство культурно-досугового центра в курортном поселке Озеро Карачи идет с опережением графика, объект может быть сдан в 2024 году, вместо 2025 года, как предполагалось по первоначальному плану. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Двухэтажное здание культурно-досугового центра имеет состоит из зрелищной части, клубной части, служебно-бытовых помещений. В клубной части размещаются помещения для отдыха, лекционно-информационных, студийно-кружковых занятий.

Напомним, «Озерный кластер» создается в Чановском районе Новосибирской области с 2013 года. Он предполагает развитие санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов. В состав кластера должен войти и новый культурно-досуговый центр. Работы по строительству культурно-досугового центра выполняет ООО «Гранит».

Ранее редакция сообщала, что в «Озёрный кластер» вложено около 1 млрд рублей.