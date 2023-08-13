Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверки по факту закрытия автомобильной дороги в Новосибирской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

— В социальных медиа размещена информация, что в Новосибирске местные власти приняли решение о закрытии проезда по автомобильной дороге, сообщив, что она имела временный характер, тем самым усложнив транспортную доступность нескольких жилых комплексов и вызвав недовольство их жильцов. По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что мэрия Новосибирска изменила схему дорожного движения с ЖК «Панорама». Жителям жилого комплекса заблокировали быстрый выезд на левый берег. Теперь им нужно делать круг под Октябрьским мостом. 11 августа жители частично перекрыли движение по спуску с улицы Немировича-Данченко к новому ЛДС.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил, что решение о запрете левого поворота с улицы Немировича-Данченко обусловлено необходимостью повышения её пропускной способности. Наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорама» не учитывало интересы жителей всего левобережья.

— Негативная реакция жителей ЖК обусловлена пока неподтвержденными опасениями о значительном увеличении времени следования от выезда с ЖК в сторону ул. Ватутина и изменением привычного уклада жизни (не учитывающего интересы гораздо большего по сравнению с жителями ЖК количества пользователей автодорог — жителей левого берега города Новосибирска) , — говорится в сообщении департамента.

Указано, что решение об изменении организации дорожного движения на Немировича-Данченко принято коллегиально на заседании рабочей группы по обеспечению безопасного дорожного движения. Кроме того, в мэрии сообщили, что в дальнейшем специалисты намерены ликвидировать несанкционированную парковку на полосе для движения вдоль ЖК «Панорама».

Ранее редакция сообщала, что движение автотранспорта на пл. Труда в Новосибирске изменится с 14 августа.