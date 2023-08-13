В Новосибирске снос двух аварийных домов на ул. Никитина оценили в 1,8 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на комплекс работ по сносу аварийных домов №138 и №146 по ул. Никитина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское жилищное агентство».

— В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью людей, вследствие возможного обрушения нависающих и ограждающих конструкций аварийных зданий, — говорится в извещении.

Согласно документации, оба дома признаны аварийными в июне 2013 года. Это деревянные двухэтажные дома 1953 и 1955 годов постройки. Физический износ объектов — более 67%.

В смету контракта вошли работы по демонтажу наружных конструкций здания механическим методом, перевозке груза, планировке площадей бульдозерами и другое. Отмечается, что после выполнения работ по сносу многоквартирных жилых домов и вывозу строительного мусора и отходов после сноса зданий, Исполнителю необходимо предоставить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов, не относящихся к ТКО, либо иной документ, подтверждающий данный вид услуги.

Подрядчик должен выполнить работы в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта.

Начальная цена контракта — 1,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска сократила сроки расселения аварийных домов на ул. Малыгина.