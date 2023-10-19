Купили дом и варили наркотики: ФСБ разорила две нарколаборатории на Алтае

Масштабную спецоперацию сразу в двух районах Алтайского края провели оперативники ФСБ и бойцы Росгвардии.

В регионе была пресечена деятельность лабораторий по производству синтетических наркотических средств в особо крупном размере для последующего сбыта.

― Первая нарколаборатория действовала на территории Троицкого района. Ее организовали два брата, в специально купленном для данных целей жилом доме. При обыске помещения изъято около 12 килограммов готового мефедрона, 10 кг наркотика на этапе кристаллизации. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе изъята ранее сформированная фигурантами тайниковая закладка с 6 кг мефедрона, ― прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Затем силовки отправились в Первомайский район. Там также в частном доме производили запрещенные вещества.

― Трое жителей региона в составе группы лиц по предварительному сговору приобрели жилой дом в Первомайском районе и организовали там производство N-метилэфедрона. Из незаконного оборота изъято свыше 205 кг синтетических наркотиков, хранившихся в полимерных пакетах и пластиковых канистрах, ― добавили в ведомстве.

По обоим адресам также обнаружено и изъято более 150 кг прекурсоров, 2000 литров химических реагентов, свыше 1 тонны токсичных отходов, весы, упаковочный материал, фильтрационные установки, реакторы, компьютерное оборудование.

Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых синтетических наркотических средств составил 223 кг.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Обвиняемые заключены под стражу.