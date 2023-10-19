Подросткам хотят позволить работать на вредных и опасных производствах

Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок к ст. 265 Трудового кодекса, в соответствии с которыми планируется разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии, что будет обеспечена их безопасность. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ, пишет газета «Ъ».

Кроме того, проектом предусмотрено полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятия, где они проходили практику, после получения среднего профессионального образования.

Изменения поддержали и в других регионах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что подростков к работам необходимо допускать только с наставником, при наличии образования и с соблюдением всех условий труда.

Ранее редакция сообщала, что школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде.