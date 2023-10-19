ГИБДД рекомендует автовладельцам Новосибирска переобуться в зимнюю резину

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. А также рекомендует подготовить зимнюю резину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

— Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи, — говорится в сообщении.

ГИБДД рекомендует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, заряда аккумулятора и заменить летние шины на зимние. Если шины автомобиля не соответствуют погодным условиям, то передвигаться на нем опасно.

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