Купирование запоя на дому анонимно и безопасно

Вывод из запоя на дому

Даже если больного мучают головные боли, тремор верхних конечностей, сильный рвотный рефлекс, тахикардия, то он не всегда согласен на поездку в наркологическую клинику для облегчения состояния. Кроме того, многие страшатся того, что посещение клиники спровоцирует огласку его неприглядного состояния.

В этом случае можно вызвать врача-нарколога на дом. Специалист приедет на обычной машине и в гражданской одежде. В белый халат он облачится только в доме пациента.

После предварительной беседы с родными зависимого врач сможет оценить состояние больного и уровень интоксикации его организма. Важным фактором является выяснение наличия аллергии на какие-либо лекарства.

Высококвалифицированные специалисты проведут следующие мероприятия:

Диагностику состояния. Составят лечебный план. Назначат и осуществят инфузионную терапию (капельницу) для устранения интоксикации и вывода из организма алкогольных ядов. Ликвидируют абстиненцию (похмелье). Назначат поддерживающую терапию для ослабленного этанолом здоровья клиента. Такая терапия предполагает применение витаминных комплексов, минералов, аминокислот, гепатопротекторов.

Преимущества вывода из запоя в домашних условиях

Купирование запоя на дому имеет массу преимуществ в виде:

Круглосуточной поддержки специалистов и родственников. Полной изоляции от алкоголя. Высокой степени комфорта. Анонимности. Безопасности, так как вывод из запоя осуществляется легко и правильно. Наличия психологической поддержки. Своевременного приема лекарств.

С каждым годом увеличивается количество пациентов, предпочитающих получать наркологические услуг, в частности, капельницы от запоя на дому. Лечение в амбулаторном формате несет ряд определенных преимуществ для самого алкоголика и его родственников.

Выведение из запоя на дому поможет снять симптомы похмелья и снизить патологическую тягу к алкоголю на уровне физиологии – это важно для лечения зависимости в целом. Обратится в частную клинику https://alkostop-novosibirsk.ru можно в любое время дня и ночи, специалисты центра круглосуточно готовы протянуть руку помощи алкозависимым и их семьям.