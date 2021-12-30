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Купирование запоя на дому анонимно и безопасно

  • 30/12/2021, 09:29
Запой – это болезненное состояние при алкоголизме, когда человек не может самостоятельно прекратить употреблять спиртные напитки длительное время. Такой человек нуждается в безотлагательной наркологической помощи.

Вывод из запоя на дому

Даже если больного мучают головные боли, тремор верхних конечностей, сильный рвотный рефлекс, тахикардия, то он не всегда согласен на поездку в наркологическую клинику для облегчения состояния. Кроме того, многие страшатся того, что посещение клиники спровоцирует огласку его неприглядного состояния.

В этом случае можно вызвать врача-нарколога на дом. Специалист приедет на обычной машине и в гражданской одежде. В белый халат он облачится только в доме пациента.

После предварительной беседы с родными зависимого врач сможет оценить состояние больного и уровень интоксикации его организма. Важным фактором является выяснение наличия аллергии на какие-либо лекарства.

Высококвалифицированные специалисты проведут следующие мероприятия:

  1. Диагностику состояния.
  2. Составят лечебный план.
  3. Назначат и осуществят инфузионную терапию (капельницу) для устранения интоксикации и вывода из организма алкогольных ядов.
  4. Ликвидируют абстиненцию (похмелье).
  5. Назначат поддерживающую терапию для ослабленного этанолом здоровья клиента. Такая терапия предполагает применение витаминных комплексов, минералов, аминокислот, гепатопротекторов.

Преимущества вывода из запоя в домашних условиях

Купирование запоя на дому имеет массу преимуществ в виде:

  1. Круглосуточной поддержки специалистов и родственников.
  2. Полной изоляции от алкоголя.
  3. Высокой степени комфорта.
  4. Анонимности.
  5. Безопасности, так как вывод из запоя осуществляется легко и правильно.
  6. Наличия психологической поддержки.
  7. Своевременного приема лекарств.

С каждым годом увеличивается количество пациентов, предпочитающих получать наркологические услуг, в частности, капельницы от запоя на дому. Лечение в амбулаторном формате несет ряд определенных преимуществ для самого алкоголика и его родственников.

Выведение из запоя на дому поможет снять симптомы похмелья и снизить патологическую тягу к алкоголю на уровне физиологии – это важно для лечения зависимости в целом. Обратится в частную клинику https://alkostop-novosibirsk.ru можно в любое время дня и ночи, специалисты центра круглосуточно готовы протянуть руку помощи алкозависимым и их семьям.

Фото с сайта pixabay.com

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Регионы: Новосибирск

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