Какие субсидии получит бизнес из индустрии развлечений в Новосибирске?

29 декабря на внеочередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова одобрено предоставление субсидии субъектам бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, сообщила пресс-служба правительства. Напомним, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года они закрыты для посещения граждан в связи с пандемийными ограничениями.

— За счет средств областного бюджета Новосибирской области субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), в соответствии с п. 13 постановления правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» будут предоставляться региональным Минпромторгом в заявительном порядке по предложениям организаций, — пояснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Вадим Васильев.

Субсидии будут предоставляться единоразово в целях компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам хозяйствующих субъектов по ряду ОКВЭД, деятельность которых приостановлена в указанный период.

Извещение о приеме заявок на оказание поддержки и порядок предоставления субсидий будут размещены Минпромторгом региона на официальном сайте ведомства 30 декабря 2021 года, выплаты запланированы на февраль 2022 года.

Отметим, что сами владельцы детских развлекательных центров сообщали в соцсетях о том, что за новогодние каникулы, которая потом кормит компании до следующих праздников.

В середине декабря представители детских игровых центров написали открытое письмо с просьбой отменить запрет на работу их заведений в новогодние каникулы. Собственники заявили, что несправедливо закрывать только детские центры, тогда как аквапарк и театры в новогодние праздники будут работать. По их словам, новый запрет выглядит так, словно единственным источником распространения коронавируса в Новосибирской области являются детские развлекательные центры.

По данным оперативного штаба на утро 29 декабря в Новосибирской области зарегистрированы 377 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончались 16 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3116 пациентов, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находится 301 человек. На ИВЛ — 37 пациентов. Всего в Новосибирской области сделан 3300761 тест на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 5163 обращения.