Купить, чтобы сдавать: как выбрать квартиру, которая понравится арендаторам

Покупать квартиру в новостройке для сдачи в аренду гораздо надежнее и выгоднее. На это есть несколько причин.
Транспортная доступность отдаленных районов Санкт-Петербурга улучшается с каждым годом. Но центр города по-прежнему остается востребованными у арендаторов. Да и цены на аренду здесь гораздо выше, чем на окраинах, поэтому владельцы окупают затраты на покупку недвижимости довольно быстро.
Также квартиры в исторических районах Петербурга выгодно сдавать туристам посуточно. Если, конечно, вы готовы тратить время на уборку и стирку белья после каждого гостя.
Для долгосрочной аренды одним из самых выгодных считается Приморский район. Здесь есть и метро, и отличная инфраструктура.
Также востребованы у арендаторов Адмиралтейский, Выборгский, Московский, Кировский и Красногвардейский районы Северной столицы.
Самым большим спросом на рынке Санкт-Петербурга пользуются однокомнатные квартиры и более просторные «двушки». Их обычно снимают пары и семьи с детьми. Одинокие жильцы чаще останавливают свой выбор на удобных квартирах-студиях. Неликвидными остаются трехкомнатные варианты, ведь стоимость их аренды — самая высокая.
Если вы выберете квартиру в пешей доступности от подземки, то точно не ошибетесь. И очень часто близость к метро делает более привлекательными окраинные районы города. На подземке можно быстро добраться практически до любой части Петербурга, и тогда отдаленность жилья от центра уже не будет играть такой важной роли.
Выбирая недвижимость, обратите внимание и на инфраструктуру. Для многих жильцов важно, чтобы рядом была школа, детский сад, магазины и супермаркеты, спортивные центры. Чем более развитым окажется район, тем больше вероятность быстро найти арендатора.
На рынке недвижимости Петербурга все большую популярность завоевывают апартаменты для сдачи в аренду. У такого варианта вложения денег есть свои плюсы для инвесторов:
Доходность от сдачи апартаментов — самая высокая на рынке, а окупить вложения можно примерно за 10 лет (с квартирами срок окупаемости редко получается меньше 13-15 лет). Из минусов — высокие коммунальные платежи, которые устроят не каждого арендатора.
В поисках подходящей квартиры или апартаментов, подумайте: а захотели бы вы сами здесь жить? Если не сможете ответить на этот вопрос утвердительно, то лучше поискать другой вариант. А если сомнений нет, значит, ваши жильцы обязательно найдутся.
Фото с сайта pixabay.com
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