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Купить, чтобы сдавать: как выбрать квартиру, которая понравится арендаторам

  • 05/05/2021, 15:06
Купить квартиру и сдавать ее — популярная схема получения пассивного дохода. Но не каждый вариант жилья будет пользоваться спросом. Поэтому, приобретая недвижимость для аренды, важно учесть несколько факторов, которые помогут быстрее найти жильцов.

Новостройки или вторичка?

Покупать квартиру в новостройке для сдачи в аренду гораздо надежнее и выгоднее. На это есть несколько причин.

  1. Цены на жилье в строящихся домах часто оказывается дешевле вторички.
  2. Покупая квартиру с отделкой, вы сразу же сможете сдавать ее. На вторичном рынке многие варианты требуют дополнительных вложений на ремонт.
  3. Среди прочих вариантов будущие жильцы скорее выберут квартиры в домах с новыми коммуникациями и сантехникой, благоустроенными дворами и удобными парковками.
  4. Если в дальнейшем вы решите продать жилье, недвижимость в недавно построенном доме более востребована у покупателей.

Выбор района

Транспортная доступность отдаленных районов Санкт-Петербурга улучшается с каждым годом. Но центр города по-прежнему остается востребованными у арендаторов. Да и цены на аренду здесь гораздо выше, чем на окраинах, поэтому владельцы окупают затраты на покупку недвижимости довольно быстро.

Также квартиры в исторических районах Петербурга выгодно сдавать туристам посуточно. Если, конечно, вы готовы тратить время на уборку и стирку белья после каждого гостя.

Для долгосрочной аренды одним из самых выгодных считается Приморский район. Здесь есть и метро, и отличная инфраструктура.

Также востребованы у арендаторов Адмиралтейский, Выборгский, Московский, Кировский и Красногвардейский районы Северной столицы.

Количество комнат

Самым большим спросом на рынке Санкт-Петербурга пользуются однокомнатные квартиры и более просторные «двушки». Их обычно снимают пары и семьи с детьми. Одинокие жильцы чаще останавливают свой выбор на удобных квартирах-студиях. Неликвидными остаются трехкомнатные варианты, ведь стоимость их аренды — самая высокая.

Близость к метро

Если вы выберете квартиру в пешей доступности от подземки, то точно не ошибетесь. И очень часто близость к метро делает более привлекательными окраинные районы города. На подземке можно быстро добраться практически до любой части Петербурга, и тогда отдаленность жилья от центра уже не будет играть такой важной роли.

Инфраструктура

Выбирая недвижимость, обратите внимание и на инфраструктуру. Для многих жильцов важно, чтобы рядом была школа, детский сад, магазины и супермаркеты, спортивные центры. Чем более развитым окажется район, тем больше вероятность быстро найти арендатора.

Альтернатива квартирам

На рынке недвижимости Петербурга все большую популярность завоевывают апартаменты для сдачи в аренду. У такого варианта вложения денег есть свои плюсы для инвесторов:

  • застройщики предлагают особые доходные программы и помощь в поиске арендаторов;
  • управляющая компания берет на себя уборку и другие обязательства, связанные с содержанием.

Доходность от сдачи апартаментов — самая высокая на рынке, а окупить вложения можно примерно за 10 лет (с квартирами срок окупаемости редко получается меньше 13-15 лет). Из минусов — высокие коммунальные платежи, которые устроят не каждого арендатора.

В поисках подходящей квартиры или апартаментов, подумайте: а захотели бы вы сами здесь жить? Если не сможете ответить на этот вопрос утвердительно, то лучше поискать другой вариант. А если сомнений нет, значит, ваши жильцы обязательно найдутся.

Фото с сайта pixabay.com

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Регионы: Санкт-Петербург

Теги : недвижимость


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