Рекламодателям

Лайфхаки для супермаркета: как делать покупки разумно и выгодно

  • 05/05/2021, 15:12
Маркетологи, мерчендайзеры делают всё, чтобы мы оставляли в магазинах как можно больше денег. А наша потребительская задача – купить именно то, что нужно, при этом желательно сэкономить. Для этого следует отдавать предпочтение привычным продуктам в хорошо знакомых магазинах.

Например, у магазина Светофор в Новосибирске большое количество преданных, довольных его товарами покупателей.

Как не купить лишнего

Очень часто мы отправляемся в магазин за хлебом, а приносим несколько пакетов с продуктами, которые покупать не планировали. Эта проблема касается каждого второго покупателя. Мы подобрали несколько рекомендаций, благодаря которым вы сможете исключить такие ситуации и научитесь эффективно экономить семейный бюджет. Следуя советам, вы обнаружите, что можно ходить только за теми товарами, которые вам действительно нужны, с минимальными затратами.

Советы:

  • В магазин следует ходить со списком. Каждый составляет его по-своему: кто-то планирует покупки на неделю, кто-то записывает текущие потребности.
  • Не стоит идти в магазин, если очень хочется есть или пить. Голод будет плохим советчиком, можно совершить ошибку.
  • Желательно ходить за покупками без детей. Это удобно, так как освобождает руки и избавляет от неожиданных желаний малышей.
  • Если приходится брать ребенка с собой, следует обратить поход в обоюдное благо. Для него можно провести наглядный урок финансовой грамотности. Уместно объяснить запланированные траты, попросить помощи в выборе конкретных продуктов, уговорить отказаться от мимолетного каприза в пользу будущей качественной игрушки.
  • Брать товары в большем запланированного количестве или внеплановые со скидкой стоит только убедившись, что они действительно необходимы.
  • Желательно не тратиться на экзотические продукты для необычных блюд, вряд ли они приживутся в семейном меню.
  • В отделы, которые не нужны, даже не стоить заглядывать: это угрожает лишними тратами.
  • Заказ в интернет-магазине следует оформлять через ночь или несколько часов, чтобы потребности сформулировались четко и правильно.
  • Следует обращать внимания на товары бренда торговой сети: наценки на них нет, а качество может быть хорошим.
  • Развесные продукты чаще всего дешевле фасованных. Не стоит увлекаться покупкой слишком дешевых товаров, внимательно изучая состав и оценивая качество.
  • Перед кассой необходимо еще раз критически осмотреть корзину, сверив пункты из списка и уточнив внеплановые покупки, чтобы не забыть нужное и не взять лишнее.

Способы сэкономить время и нервы

  • Удачное время для похода в магазин – позднее утро: выложены все товары, привезены свежие, достаточное количество. А если вы скупаетесь на рынке, то лучше за покупками идти ближе к закрытию.
  • Необходимо подумать несколько раз перед дорогой покупкой, еще лучше почитать отзывы о товаре.
  • Изучайте вес и стоимость товара, так как большая фасовка должна быть всегда более выгодной по стоимости, но так бывает не всегда.
  • Скачайте бесплатное приложение на мобильный телефон, которое поможет вам отслеживать акции в ближайших супермаркетах.
  • Не ведитесь на очень дешевые товары, так как бесплатный сыр, только в мышеловке. Посмотрите срок годности и целостность упаковки.
  • Готовые блюда и салаты лучше покупать поздним вечером, в это время многие магазины делают на такую продукцию хорошие скидки.
  • Во время похода в магазин смотрите и на нижние, и на верхние полки. Как правило, дорогой товар всегда размещается на видном места, а более дешевый подальше.
  • Покупки в интернет-магазине весьма удобны. Они экономят время, деньги, силы и настроение.

Фото с сайта магазина Светофор

712

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : супермаркеты


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

«Вскоре возможность пообщаться с живым рекрутером будет привилегией»

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

05/05/2021, 13:32

СГК заменит в Новосибирске участок тепломагистрали от ТЭЦ-2

05/05/2021, 12:17

Каждый четвертый житель Новосибирска считает, что переболел COVID-19

05/05/2021, 12:10

Торговля и обрабатывающие производства обеспечили половину налоговых поступлений в регионе

05/05/2021, 11:42

В мэрии Новосибирска появится комиссия по охране лесов

05/05/2021, 10:04

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

05/05/2021, 10:00

«Эко-парк» в Бердске претендует на финансирование по нацпроекту

05/05/2021, 09:38

Новости компаний

Возвращайте до 10% за покупки в «ЛЕНТЕ» по карте «Мир» Банка «Левобережный»

05/05/2021, 17:30

«Ростелеком. Лицей» в Сибири: больше курсов и больше абонентов

05/05/2021, 11:17

Выгодные условия по ипотеке: первоначальный взнос 10% в Банке Акцепт!

05/05/2021, 11:13

Позвольте себе больше с кредитной картой PRO100

05/05/2021, 11:07

В Новосибирской области завершился второй поток проекта Россельхозбанка «Школа фермера»

04/05/2021, 11:22

Экономика

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Какие законы вступят в силу в мае

Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов

Жилье теперь могут изъять за долги

Бюджет Новосибирской области в первом квартале исполнен с профицитом

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Горсовет Новосибирска — государство в государстве

«Партия пенсионеров» пиарится на пожаре в городе Татарске?

Ситуация с «Тяжстанкогидропресс» дошла до Госдумы

Недвижимость

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Лагеря ждут новосибирских школьников

Общество

Майские праздники в Новосибирске начались с «пыльных» флэшмобов

Майские праздники в Новосибирске начались с «пыльных» флэшмобов

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

Почему в Новосибирске с каждым годом обостряется проблема с качеством и уборкой дорог?

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска