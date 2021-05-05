Лайфхаки для супермаркета: как делать покупки разумно и выгодно

Например, у магазина Светофор в Новосибирске большое количество преданных, довольных его товарами покупателей.
Как не купить лишнего
Очень часто мы отправляемся в магазин за хлебом, а приносим несколько пакетов с продуктами, которые покупать не планировали. Эта проблема касается каждого второго покупателя. Мы подобрали несколько рекомендаций, благодаря которым вы сможете исключить такие ситуации и научитесь эффективно экономить семейный бюджет. Следуя советам, вы обнаружите, что можно ходить только за теми товарами, которые вам действительно нужны, с минимальными затратами.
Советы:
- В магазин следует ходить со списком. Каждый составляет его по-своему: кто-то планирует покупки на неделю, кто-то записывает текущие потребности.
- Не стоит идти в магазин, если очень хочется есть или пить. Голод будет плохим советчиком, можно совершить ошибку.
- Желательно ходить за покупками без детей. Это удобно, так как освобождает руки и избавляет от неожиданных желаний малышей.
- Если приходится брать ребенка с собой, следует обратить поход в обоюдное благо. Для него можно провести наглядный урок финансовой грамотности. Уместно объяснить запланированные траты, попросить помощи в выборе конкретных продуктов, уговорить отказаться от мимолетного каприза в пользу будущей качественной игрушки.
- Брать товары в большем запланированного количестве или внеплановые со скидкой стоит только убедившись, что они действительно необходимы.
- Желательно не тратиться на экзотические продукты для необычных блюд, вряд ли они приживутся в семейном меню.
- В отделы, которые не нужны, даже не стоить заглядывать: это угрожает лишними тратами.
- Заказ в интернет-магазине следует оформлять через ночь или несколько часов, чтобы потребности сформулировались четко и правильно.
- Следует обращать внимания на товары бренда торговой сети: наценки на них нет, а качество может быть хорошим.
- Развесные продукты чаще всего дешевле фасованных. Не стоит увлекаться покупкой слишком дешевых товаров, внимательно изучая состав и оценивая качество.
- Перед кассой необходимо еще раз критически осмотреть корзину, сверив пункты из списка и уточнив внеплановые покупки, чтобы не забыть нужное и не взять лишнее.
Способы сэкономить время и нервы
- Удачное время для похода в магазин – позднее утро: выложены все товары, привезены свежие, достаточное количество. А если вы скупаетесь на рынке, то лучше за покупками идти ближе к закрытию.
- Необходимо подумать несколько раз перед дорогой покупкой, еще лучше почитать отзывы о товаре.
- Изучайте вес и стоимость товара, так как большая фасовка должна быть всегда более выгодной по стоимости, но так бывает не всегда.
- Скачайте бесплатное приложение на мобильный телефон, которое поможет вам отслеживать акции в ближайших супермаркетах.
- Не ведитесь на очень дешевые товары, так как бесплатный сыр, только в мышеловке. Посмотрите срок годности и целостность упаковки.
- Готовые блюда и салаты лучше покупать поздним вечером, в это время многие магазины делают на такую продукцию хорошие скидки.
- Во время похода в магазин смотрите и на нижние, и на верхние полки. Как правило, дорогой товар всегда размещается на видном места, а более дешевый подальше.
- Покупки в интернет-магазине весьма удобны. Они экономят время, деньги, силы и настроение.
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