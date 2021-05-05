Лайфхаки для супермаркета: как делать покупки разумно и выгодно

Например, у магазина Светофор в Новосибирске большое количество преданных, довольных его товарами покупателей.

Как не купить лишнего

Очень часто мы отправляемся в магазин за хлебом, а приносим несколько пакетов с продуктами, которые покупать не планировали. Эта проблема касается каждого второго покупателя. Мы подобрали несколько рекомендаций, благодаря которым вы сможете исключить такие ситуации и научитесь эффективно экономить семейный бюджет. Следуя советам, вы обнаружите, что можно ходить только за теми товарами, которые вам действительно нужны, с минимальными затратами.

Советы:

В магазин следует ходить со списком. Каждый составляет его по-своему: кто-то планирует покупки на неделю, кто-то записывает текущие потребности.

Не стоит идти в магазин, если очень хочется есть или пить. Голод будет плохим советчиком, можно совершить ошибку.

Желательно ходить за покупками без детей. Это удобно, так как освобождает руки и избавляет от неожиданных желаний малышей.

Если приходится брать ребенка с собой, следует обратить поход в обоюдное благо. Для него можно провести наглядный урок финансовой грамотности. Уместно объяснить запланированные траты, попросить помощи в выборе конкретных продуктов, уговорить отказаться от мимолетного каприза в пользу будущей качественной игрушки.

Брать товары в большем запланированного количестве или внеплановые со скидкой стоит только убедившись, что они действительно необходимы.

Желательно не тратиться на экзотические продукты для необычных блюд, вряд ли они приживутся в семейном меню.

В отделы, которые не нужны, даже не стоить заглядывать: это угрожает лишними тратами.

Заказ в интернет-магазине следует оформлять через ночь или несколько часов, чтобы потребности сформулировались четко и правильно.

Следует обращать внимания на товары бренда торговой сети: наценки на них нет, а качество может быть хорошим.

Развесные продукты чаще всего дешевле фасованных. Не стоит увлекаться покупкой слишком дешевых товаров, внимательно изучая состав и оценивая качество.

Перед кассой необходимо еще раз критически осмотреть корзину, сверив пункты из списка и уточнив внеплановые покупки, чтобы не забыть нужное и не взять лишнее.

Способы сэкономить время и нервы