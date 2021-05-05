Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская «Лаборатория современного здоровья» компании Siberian Wellness (Ранее компания «Сибирское здоровье». — Ред.) стала производственным центром по изготовлению продукции в категории функциональных продуктов для Coca-Cola. Она будет продаваться под маркой BotanIQ.

Бренд BotanIQ был разработан московской компанией АО «Мултон» которая является частью сокового бизнеса Coca-Cola в России. Она занимается разработкой и производством таких известных соков, как «Добрый», «Моя Семья» и «Rich». Недавно компания сообщила, что Coca-Cola в России расширяет портфолио брендов и открывает категорию функциональных продуктов для поддержания красоты, физического и ментального баланса с доказанной эффективностью компонентов. Эти продукты и будут продаваться в линейке BotanIQ.

— Новая линейка продуктов в портфолио компании создана на стыке категорий натуральных напитков и классических БАДов. Для реализации этой идеи был запущен внутренний стартап на базе компании «Мултон» и использовалась сильная внутренняя экспертиза компании-лидера в соковой категории, — уточняется в пресс-релизе.

В компании подчеркивают, что проект нацелен на современного потребителя с осознанным подходом к своему здоровью.

— Мы видим запрос потребителей на натуральные, полезные для здоровья продукты, поэтому не могли оставить его без ответа. В последние десятилетия увеличивается продолжительность жизни благодаря успехам медицины и цивилизации в целом. Забота о себе, своем здоровье, физической форме и ментальном благополучии во многом определяет то, насколько успешными и полноценными будут следующие 30-50 лет нашей жизни, — рассказала Infopro54 PR-менеджер компании «Мултон» Дарья Горланова. — Решение о разработке линейки BotanIQ полностью соответствует стратегии Coca-Cola в России: быть универсальным производителем и поставщиком продуктов на все случаи жизни в формате 24/7. Для нас важно, чтобы потребители могли выбрать подходящий продукт в зависимости от настроения, своих потребностей и времени суток. Поэтому мы развиваем разные направления.

Как сообщила Infopro54 руководитель направления контрактного производства компании Оксана Филонова, у научно-инновационного центра Siberian Wellness — огромный опыт в области разработок биологически активных комплексов, косметики и функционального питания для здоровья, спорта, красоты и молодости. По ее словам, сегодня новосибирская «Лаборатория современного здоровья» совместно с компанией «Мултон» под брендом BotanIQ выпускает капли с полезными функциями для поддержания иммунной системы и витаминами В6, В12, D3.

Как подчеркнули, представили Siberian Wellness и «Мултон», пока эта продукция запущена в производство в «Лаборатории современного здоровья» в пилотном формате. Объем ее выпуска в компаниях не разглашают. В «Мултон» не исключили, что это производство будет масштабировано и продукция станет экспортироваться в другие страны.

Стоит отметить, что витаминные капли — не единственная разработка новосибирцев для Coca-Cola. Специалисты Siberian Wellness и «Мултон» совместно разработали специальные шоты для линейки BotanIQ. Их производство размещено в Испании на площадке одного из партнеров Coca-Cola HBC, также работающего в категории функциональных продуктов.

Пока под брендом BotanIQ продаются пять видов шотов и два вида капель, содержащих биологически активные компоненты. Они реализуются через розничную сеть «Азбука вкуса» и через онлайн-экомаркет.

Siberian Wellness (ранее компания «Сибирское здоровье») работает на рынке с 1996 года. Президент и учредитель — Татьяна Гороховская. В производственный комплекс компании входят два современных цеха, логистический центр и две испытательные лаборатории (расположены в Бердске). Общая площадь производственного комплекса — 14 тысяч кв. м, мощность производства — 340 тысяч упаковок в день. В портфеле научно-инновационного центра — около 300 авторских продуктов. Продукция компании представлена в более чем 60 странах мира. Siberian Wellness работает по модели сетевого маркетинга.