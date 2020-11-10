Прибыль ВТБ Лизинг по итогам 9 месяцев выросла на 16%

Консолидированный лизинговый портфель за год увеличился на 17%, до 454,5 млрд рублей. Выручка группы сохраняется на уровне прошлого года – 43,4 млрд рублей.

За прошедшие девять месяцев 2020 г. ГК ВТБ Лизинг заключил более 21 тыс. новых договоров. Количество клиентов группы выросло почти до 29 тысяч, что на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Стоимость нового бизнеса составила 79,1 млрд рублей, из которых 46% пришлось на легковые и грузовые автомобили, 32% — на железнодорожную технику, 14% — на спецтехнику.

В январе – сентябре 2020 г. АО ВТБ Лизинг продолжил активную работу по поставкам телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров. Объем нового бизнеса в этом сегменте вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза, до 3,5 млрд рублей. Группа возобновила работу в сегменте морских и речных судов, заключив сделку в июле 2020 года. В направлении автолизинга и спецтехники на 34% увеличился объем договоров с применением программ льготного лизинга Минпромторга – до 7,1 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. годом ранее.

В отчетном периоде ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) продолжил развивать работу в российских регионах за пределами Москвы, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса выросла до 53% против 48% по итогам 9 месяцев 2019 г. Наиболее динамично увеличивались объемы нового бизнеса группы в Уральском (+21%), Приволжском (+19%) и Северо-Кавказском (+18%) федеральных округах.

— Итоги девяти месяцев показывают, что даже клиенты, чей бизнес пострадал из-за пандемии, успешно справляются с лизинговыми платежами с учетом оказанной нами поддержки. Например, в самом массовом направлении автолизинга после окончания 6-месячного льготного периода 93% клиентов смогли вернуться в платежный график и восстановить обслуживание договоров, а еще 5% сделают это в ближайшее время. Активно развивая продуктовое предложение, мы сгенерировали приток клиентов в относительно новых для себя направлениях – телекоммуникационном оборудовании и морских судах. В тех сегментах, которые раньше выступали драйверами отрасли, видим стабильную динамику по восстановлению спроса. Новый бизнес ВТБ Лизинг в автомобилях и спецтехнике уже приближается к уровню прошлого года, хотя в начале пандемии мы ожидали более сильной просадки. В сентябре были зафиксированы рекордные продажи машин, которые сразу на четверть превысили августовские показатели и даже оказались на 4% больше предыдущего рекорда в декабре 2019 года. Все эти факторы говорят о росте интереса к нашим продуктам, что позволяет рассчитывать на положительную динамику финансовых показателей по итогам всего года, — отметил генеральный директор ГК ВТБ (ПАО) Лизинг Дмитрий Ивантер.

Фото: пресс-служба банка