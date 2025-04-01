Курьер мошенников из Новосибирска украл у пенсионерки три миллиона рублей

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали курьера за мошенничество. Он украл более 3 миллионов рублей у пенсионерки из Красноярска.

6 марта в полицию Красноярского края обратилась пожилая женщина с заявлением о хищении крупной суммы денег. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Мужчина уточнил размер её сбережений и сказал, что их необходимо задекларировать. Затем к пенсионерке приехал курьер, который должен был забрать накопления. Аферисты пообещали вернуть деньги на следующий день.

— Хищение совершил ранее судимый житель Новосибирска 1999г.р., который специально накануне прилетел в краевой центр. Оперативники задержали подозреваемого по месту его жительства и доставили в Красноярск, — говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

Человек, который стал фигурантом дела, передал полученную сумму кураторам, оставив себе лишь 90 тысяч рублей. Ранее в одном из мессенджеров он получил предложение о работе от неизвестного лица. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее редакция сообщалась о том, что банду лжесиловиков поймали в Новосибирской области. Установлено 22 потерпевших от их деятельности.