Банду лжесиловиков поймали в Новосибирской области

В Новосибирской области под суд отправились трое жителей региона. Их обвиняют в бандитизме, грабежах, разбоях и вымогательстве.

В ходе расследования выяснилось, что преступная группировка была создана в 2022 году. Выдавая себя за сотрудников силовиков, злоумышленники задерживали граждан и вымогали у них деньги. В случае отказа они угрожали привлечь людей к уголовной ответственности за употребление наркотиков и приговорить к длительным срокам лишения свободы. На пострадавших надевали наручники, их избивали дубинками, а в лица распыляли газ из баллончика.

— Кроме того, обвиняемые использовали камуфлированную одежду, маскировали лицо, используя снуды и балаклавы, надевали бронежилеты для устрашения и придания видимости законности своих действий, — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи Главного управления МВД России по Новосибирской области выяснили, что от действий банды пострадали 22 человека. Общий ущерб, причинённый ими, оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирякам мошенники чаще всего представляются сотрудниками банка. На лжебанкиров приходится больше четверти звонков.