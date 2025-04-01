Первый юбилей отметила школа в жилом районе Светлый под Новосибирском

Октябрьская школа №2 жилого района Светлый отметила свой первый юбилей — пятилетие. Это стало важным и радостным моментом для всего района, где проживают более 12 тысяч человек, в основном — молодые семьи с детьми.

Впервые школа в Светлом распахнула свои двери в 2020 году. Под руководством директора Татьяны Надеждиной в ней созданы все условия для качественного обучения, воспитания и внеурочной деятельности детей: блок начальных классов с игровыми комнатами, а также просторные кабинеты физики, химии, домоводства, мастерские, оснащенные по последнему слову техники. Здесь чувствуют себя комфортно все участники образовательного процесса — и ученики, и учителя.

Юбилейный день стал погружением в прошлое образовательного учреждения. Жители Светлого и гости вспомнили, с чего все начиналось. Председатель СФО «Основа» Светозар Дарнев назвал школу своим детищем, а генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин рассказал, с каким воодушевлением строился центр знаний жилого района.

Стоит отметить, что школа в Светлом с первых дней стала излюбленной площадкой для проведения мероприятий разного уровня. На ее базе регулярно проводятся турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области.

В праздничный день слова благодарности и любви прозвучали со сцены от учеников, педагогов, родителей и друзей. Яркими моментами стали красивые творческие номера для гостей от воспитанников и их наставников. И, конечно же, школьный звонок, который дали те же ребята, что и на первом уроке в школе пять лет назад.

К поздравлениям присоединились и.о. главы Мошковского района Галина Гейдарова, председатель районного Совета депутатов Александр Нарушевич, депутат Заксобрания Новосибирской области, почетный гражданин Мошковского района Игорь Гришунин, и.о. директора «Управления образования» района Алена Лебедева, а также глава Барлакского сельсовета Сергей Баландин и председатель профсоюза работников образования района Таисья Рибчинская.

Высокие гости наградили отличившихся сотрудников образовательного учреждения почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд. Не обошлось и без подарков — они пополнят материально-техническую базу школы.