Курорт Сбера «Манжерок» и горно-алтайская спортивная горнолыжная школа подписали соглашение

Курорт Сбера «Манжерок» стал генеральным спонсором горно-алтайской спортивной горнолыжной школы.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве на 2023-2024 гг.. предусмотрена серьезная поддержка горнолыжной школы: оказание матпомощи в приобретении спортивной формы и инвентаря, проведение бесплатных тренировок не менее трех раз в неделю, проведение спортивных сборов и соревнований не только на территории Республики Алтай, но и за ее пределами.

По словам генерального директора курорта Владимира Щербинина, такое партнёрство сегодня возможно благодаря социальной программе «Манжерок-детям», которая реализуется с 2019 года.

Масштабная программа по поддержке и развитию в нашем регионе горнолыжного спорта направлена на популяризацию спорта и, конечно же, помощь детской спортивной школе г. Горно-Алтайска. <…> Уверен, совместными усилиями мы сможем возродить интерес к спорту и воспитать новых чемпионов», — добавил Владимир Щербинин.

директор специализированной спортивной школы по горнолыжному спорту г. Горно-Алтайска Ирина Шевелева подчеркнула, что двустороннее соглашение о сотрудничестве между школой и курортом стало уникальным подарком за всю 65-летнюю историю школы и стимулом развития для 200 столичных ребят.

Курорт сегодня активно поддерживает детский спорт. Так, в настоящее время завершается строительство пулеперехвата биатлонного стрельбища в урочище Еланда.

Таким образом, «Манжерок» доказывает, что он не только современный курорт, но и социально ответственный бизнес.