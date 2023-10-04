Стали известны необычные и популярные имена новорожденных в Новосибирске

ЗАГС Новосибирска рассказал о необычных и популярных именах, которыми родители называли детей в минувшем сентябре.
Самыми распространенными именами мальчиков стали: Михаил, Александр, Артем. А девочек: София, Ева, Варвара.
Редкие имена мальчиков: Влад, Гавриил, Гордей.
Необычные имена девочек: Алеста, Арсения, Влада.
Напомним, что ранее были обнародованы самые распространенные и необычные имена, которыми называли детей в Новосибирской области.
Самые популярные имена у мальчиков: Артем, Михаил, Александр.
Девочек чаще всего называли Евой, Софией, Марией.
Самые необычные имена: Анас, Демьян, Динислам, Назар.
Ранее редакция сообщала о том, что более 11 тысяч человек сменили свои имена и фамилии в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, ritae
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