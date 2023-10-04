7 новосибирских компаний принимают участие в выставке «ПИР Экспо»

― На стенде Новосибирской области мы продемонстрируем гастрономические изыски из районов – капустный хлеб, борщ из папоротника и брусники на копченых ребрах, карп в меду из Куйбышева, рыбный сыр. Также мы проведем дегустации продуктов местных фермеров-производителей: будут представлены дикорастущие сибирские соленые грузди, маринованная черемша, папоротник, мед, мясные копчености и, конечно, бренд Новосибирской области – варенье из хрена, – отметил Николай Ильин, шеф-повар, основатель школы Гастроинкубатор.

Выставка «ПИР Экспо» проходит с 3 по 6 октября в Москве. В ней принимают участие более 700 компаний из России и других стран. В рамках выставки пройдут более 400 мероприятий – мастер-классов, лекций, воркшопов и семинаров об отельном, ресторанном и туристическом бизнесе, запланирована обширная деловая программа. Впервые на выставке пройдет I всероссийский фестиваль туристического кино.

Ранее редакция рассказывала о бифштексе из стволовых клеток и растительном мясе.