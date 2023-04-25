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Курорт Сбера «Манжерок» подвел итоги зимнего сезона 22/23

  • 25/04/2023, 15:06
Курорт «Манжерок» подвел итоги зимнего сезона 22/23
Завершился зимний горнолыжный сезон на курорте Сбера «Манжерок»***. Он стал одним из самых длинных, стартовал в ноябре, а завершился в апреле.

Более пяти  месяцев любители активного отдыха наслаждались снежным склоном и высокой скоростью.

Турпоток на курорт «Манжерок» с каждым годом увеличивается. Загрузка отеля в зимнем сезоне 2022/2023 года составила в среднем около 73%, а во время новогодних праздников и школьных каникул достигла 100%. Кроме того, выросло количество индивидуальных бронирований. Заметно выросла и доля онлайн-продаж.

Впервые благодаря весенним снегопадам в этом сезоне гости катались на склонах горы Малая Синюха рекордно долго — до 22 апреля.

По словам генерального директора курорта Владимира ЩЕРБИНИНА, гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности и уделили в прошедшем сезоне значительное внимание обучению катанию.

«В зимнем сезоне 22/23 услугами профессиональных инструкторов международного уровня воспользовались 6 500 человек. Кроме того, «Манжерок» продолжил свои социальные проекты, мы открыли двери для местных ребятишек, провели 11 соревнований, где приняли более 1000 участников. В том числе мероприятие федерального масштаба — Кубок России по горным лыжам.  К тому же, в этом сезоне мы построили современный сноу-парк для всех возрастов», — отметил Владимир Щербинин.

Курорт «Манжерок» подвел итоги зимнего сезона 22/23

Ежедневно на канатных дорогах посетителей «Манжерока» встречало 154 единицы подвижного состава канатных дорог. Для подготовки склонов применяли 8 единиц снегоуплотнительной техники. В среднем каждая машина отработала порядка 900 моточасов. В течение всего сезона склоны «оснежали» 97 ружей и 115 пушек. В итоге из 700 тыс. кубометров воды получилось более 1 330 тыс кубометров снега. Благодаря слаженной работе команды спасателей из 24 человек и 270 км сетям безопасности процент травматизма на курорте удалось сократить в два раза.

Трассы курорта обслуживали 14 снегоходов. Их общий пробег за сезон составил 38 631км. На трассах установлено 59 мачт освещения и прожектора.

Отметим, на курорте сегодня действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 22 километра горнолыжных трасс и современная система оснежения.

*** «Манжерок» крупный курорт в Республике Алтай, который имеет инфраструктуру для летнего, зимнего и межсезонного отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Горный Алтай

Теги : Сбер курорт «Манжерок» зимний горнолыжный сезон Владимир Щербинин


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