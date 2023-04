На бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор

— В январе 2023 года на ООО «Фабрика С-теп» (Бердск, торговая марка S-TEP. — Ред.) зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила с производству обуви, пока в небольшом объеме, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

На момент публикации материала ассортимент производства нового инвестора «Фабрики С-теп» замгубернатора не назвал.

По его словам, инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

— Правительство Новосибирской области направило предложение в адрес Банка ВТБ (ПАО), как основного кредитора ГК «Обувь России», о получении разрешения на передачу залогового имущества предприятия в долгосрочную аренду с последующим выкупом, не нарушая требований и прав остальных кредиторов, — говорит Семка. — Компания работает не в полную мощность, готова увеличивать объем производства, рынок сбыта это позволяет, но нужно понимание от основного кредитора по перспективам. Без этого вкладываться в ремонт, в основные средства, в оборотку невозможно.

По его словам, если основной кредитор примет положительное решение, то разворачивание производства возможно в течение 1-2 месяцев.

— Для нас эта фабрика важна, актуальна, сейчас в этих непростых условиях фабрика могла бы спокойно работать в том числе на СВО, потому что часть продукции, которую они выпускали (берцы, ботинки, такого рода обувь), — она востребована, — говорил Гончаров.

В ноябре прошлого года глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что в связи нарастанием потребности в обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО), возникла идея перезапуска производства на обувной фабрике «С-теп» холдинга Or Group (актив «Обувь России») в Бердске.

Он также пояснял, что идет процесс переговоров с компанией-производителем обуви и одежды спецназначения, которая выразила готовность принять в штат своего предприятия сотрудников фабрики «С-теп», но этот вариант они рассматривают не как основной, так как в приоритете — сохранить собственное производство.

Ранее в качестве возможного инвестора власти называли белорусскую компанию, а также московскую компанию «Фарадей», производящую обувь спецназначения. Редакция неоднократно направляла запрос на комментарий в пресс-службу «Фарадей», но ответа не получила. В федеральном Минпромторге комментарий также получить не удалось.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «Обувь России» — Ред.) входит в перечень системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В феврале OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн рублей.

ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019-м компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР «Линево».

Ранее редакция сообщала о том, что на бердский завод зашла авиакомпания S7.