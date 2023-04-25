Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

Сессия Заксобрания области утвердила на должность заместителя председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению депутата Виталия Новосёлова («Единая Россия»), избранного в состав депкорпуса в прошлом году. Таким образом у председателя комитета Игоря Умербаева стало четверо заместителей. Помимо новоназначенного Виталия Новосёлова, эту должность занимают на постоянной основе Евгений Смышляев (КПРФ), Александр Щербак (ЛДПР) и на непостоянной основе Константин Антонов.

— Это всё, что связано с финансово-экономической деятельностью в рамках полномочий комитета, реализацией Госпрограмм, взаимодействием с Контрольно-счётной палатой Новосибирской области, — говорит собеседник редакции. — По этим направлениям больше нагрузки и, соответственно, больше ответственности.

Как пояснил в комментарии корреспонденту Infopro54 Игорь Умербаев, увеличение количества заместителей связано, прежде всего, с ростом нагрузки на комитет по ряду направлений, часть которых отойдёт в функционал Виталия Новосёлова.

Напомним, что кадровые преобразования в данном комитете — не первые в текущем году. В начале января пост председателя комитета покинул Олег Подойма, перешедший в руководство комитетом по строительству и ЖКХ ставшим «безголовым» после сдачи мандата Александром Терепой и уходом его на госслужбу в должности руководителя реготделения объединённого соцфонда. Вместо Подоймы январская сессия Заксобрания утвердила в должности председателя комитета по госполитике Игоря Умербаева.

Депутатский мандат Александра Терепы, по решению регионального отделения «Единой России», перешёл руководителю ЗАО «Племзавод Ирмень» Олегу Бугакову.

Не исключены возможные кадровые перестановки и в составе комитета Заксобрания по экологии, председатель которого Владимир Лаптев в настоящее время находится под арестом по подозрению в уголовном деле. Двое из трёх заместителей председателя — Сергей Конько и Ярослав Фролов — участвуют в спецоперации.

Ранее редакция сообщала, кого сейчас недосчитываются в руководстве горсовета Новосибирска.