Новосибирский АгроНОЦ готовят к конкурсу

— Рабочая группа по формированию АгроНОЦ была создана в конце 2019 года. В работу вовлечены более 30 участников, заинтересованных в получении результатов. Сейчас группа рассматривает около 50 разных проектов, направленных на решение конкретных задач. Отобрали около 10 наиболее сильных. По ним ведем проработку конкретных моделей реализации, бизнес-планов, — сообщил во время пресс-тура министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

— Напомню, что в рамках федерального проекта «Наука» в России идет создание научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Пока по всей стране их создано 5. В этом году планируется проведение отбора второй очереди проектов, которые будут профинансированы в следующем году, — говорит Алексей Васильев. — У нас в регионе хорошо развиты многие отрасли науки, мы являемся лидерами по многим направлениям, но агробиотехнологии являются одним из наиболее динамично растущих векторов в регионе и довольно важным, с точки зрения задач развития экономики. Это одно из направлений, на котором будет сделан акцент при разработке программы НОЦ мирового уровня.

По его словам, отобранные проекты лягут в основу заявки, которую регион формирует на федеральный конкурс. Заявка находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет направлена в Миннауки РФ. О каких конкретно проектах идет речь, Васильев не уточнил. По информации Infopro54, в списке 50 проектов АгроНОЦ 10 связаны с технологиями органического сельского хозяйства, 7 — с автоматизацией, роботизацией и цифровыми технологиями в АПК и агроэкологическими технологиями, 6 — с промышленными биотехнологиями, 5 — с технологиями ускоренной селекции растений и животных, а также приборами, машинами и механизмами в АПК, 4 — с ветеринарными технологиями, биоинформатикой.

Министр отметил, что часть проектов, включенных в АгроНОЦ уже реализуется, в том числе за счет региональных мер поддержки.

— Задача АгроНОЦ на первом этапе — это понимание потребностей, задач и барьеров, которые существуют для более эффективного ведения деятельности в области сельского хозяйства, понимание того, как их снять, постановка задач, в том числе образовательному комплексу, — пояснил он.

К списку наиболее актуальных работ министр отнес изучение лейкоплазмоза, предиктивную ветеринарию — изучение путей заноса в Новосибирскую область различных инфекций которые потом приводят к снижению эффективности животноводства, разработку препаратов обработки яровых, позволяющих снижать воздействие патогенов на посевы. Алексей Васильев подчеркнул, что многие разработки сделаны на основе растений, произрастающих в сибирском регионе, то есть они являются экологически чистыми и не ухудшают качество конечной продукции.

Директор СФНЦ РАН (На его базе формируется научно-образовательный центр. — Ред.) Николай Кашеваров считает, что создание в регионе АгроНОЦ будет шагом вперед для использования научных достижений сельхозпроизводителями.

— Некоторые наши разработки быстро попадают к аграриям. Например, новые сорта — это готовый продукт, который не требует дополнительных вложений. В первый год он уже окупает все затраты, вложенные в его покупку сельхозпроизводителем, а со следующего начинает приносить прибыль. В птицеводстве наши ученые также нашли контакты с сельхозпроизводителями, — говорит Кашеваров. — Но некоторые новации требуют серьезных капиталовложений. Речь идет о разработках в области ветеринарии, механизации. Здесь необходима помощь частного капитала.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова также отметила, что выращивание новых сортов растений, выведение новых пород животных, устойчивых к заболеваниям — это задача обеспечения продовольственной безопасности региона. Для этого к сотрудничеству с научными организациями нужно активнее привлекать бизнес. В качестве примера такого взаимодействия она привела ЗАО «Племзавод «Ирмень».

По словам Мануйловой, для региона включение АгроНОЦ в федеральный проект «Наука» — это возможность получения системных заданий от государства и сельхозпроизводителей.

— Без госзаданий, появления внебюджетных заказов на научное сопровождение перспектив для развития остается немного. Создание АгроНОЦ положительно скажется на финансировании деятельности СФНЦ РАН, — уверена Мануйлова. — Территория центра сегодня используется не в полной мере. Пока мы видим пустующие корпуса. Выход на АгроНОЦ, понимание возможностей и потенциала, которые есть в Новосибирской области, взаимодействие с ИЦиГ СО РАН, НГУ, Аграрным госуниверситетом могут дать реальные и уникальные технологии.

Кстати, сейчас СФНЦ РАН приступил к реализации еще одного проекта — разработке концепции развития зернового рынка округа. По словам Николая Кашеварова, сегодня существует необходимость оптимизации производства зерна в Сибири и пересмотр принципов его реализации.

— Мы живем в центре Сибири, у нас достаточно большие затраты на перевозку продукции. В такой ситуации все более актуальным становится вопрос внутренней переработки полученного урожая, чтобы получать прибавочную стоимость не за счет перевозки зерна, а за счет производства продуктов зернового хозяйства на нашей территории, — констатировал ученый.

Среди бизнес-участников АгроНОЦ — ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Городские теплицы», ООО «Плазматех», ООО ГК «Сиббиогаз», Научно-производственное объединение «Альфа-групп» (в холдинг также входит ООО «Интерагро Капитал»), Сибирский институт биоинформационных технологий (общество с ограниченной ответственностью) (Сибитек ООО), ООО «Бивита», ООО Сибагроинвест,ООО НПЦ «Вектор-Вита», ООО «Агрофит», ООО «Микравита», ООО «Биоистэн», ООО «Микопро», ООО «Толмачевское», ОАО «Вознесенское», ООО «Сибирская Нива».

Фото предоставлено пресс-службой министерства науки