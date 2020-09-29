Рекламодателям

Новосибирский АгроНОЦ готовят к конкурсу

На первом этапе в него упаковывают 10 наиболее сильных проектов.
  • 29/09/2020, 15:53
Автор: Юлия Данилова
43

— Рабочая группа по формированию АгроНОЦ была создана в конце 2019 года. В работу вовлечены более 30 участников, заинтересованных в получении результатов. Сейчас группа рассматривает около 50 разных проектов, направленных на решение конкретных задач. Отобрали около 10 наиболее сильных. По ним ведем проработку конкретных моделей реализации, бизнес-планов, — сообщил во время пресс-тура министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

Более 25 организаций хотят стать участниками новосибирского АгроНОЦ

По его словам, отобранные проекты лягут в основу заявки, которую регион формирует на федеральный конкурс. Заявка находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет направлена в Миннауки РФ. О каких конкретно проектах идет речь, Васильев не уточнил. По информации Infopro54, в списке 50 проектов АгроНОЦ 10 связаны с технологиями органического сельского хозяйства, 7 — с автоматизацией, роботизацией и цифровыми технологиями в АПК и агроэкологическими технологиями, 6 — с промышленными биотехнологиями, 5 — с технологиями ускоренной селекции растений и животных, а также приборами, машинами и механизмами в АПК, 4 — с ветеринарными технологиями, биоинформатикой.

— Напомню, что в рамках федерального проекта «Наука» в России идет создание научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Пока по всей стране их создано 5. В этом году планируется проведение отбора второй очереди проектов, которые будут профинансированы в следующем году, — говорит Алексей Васильев. — У нас в регионе хорошо развиты многие отрасли науки, мы являемся лидерами по многим направлениям, но агробиотехнологии являются одним из наиболее динамично растущих векторов в регионе и довольно важным, с точки зрения задач развития экономики. Это одно из направлений, на котором будет сделан акцент при разработке программы НОЦ мирового уровня.

Министр отметил, что часть проектов, включенных в АгроНОЦ уже реализуется, в том числе за счет региональных мер поддержки.

— Задача АгроНОЦ на первом этапе — это понимание потребностей, задач и барьеров, которые существуют для более эффективного ведения деятельности в области сельского хозяйства, понимание того, как их снять, постановка задач, в том числе образовательному комплексу, — пояснил он.

Финансирование на создание научно-образовательных центров будет увеличено

К списку наиболее актуальных работ министр отнес изучение лейкоплазмоза, предиктивную ветеринарию — изучение путей заноса в Новосибирскую область различных инфекций которые потом приводят к снижению эффективности животноводства, разработку препаратов обработки яровых, позволяющих снижать воздействие патогенов на посевы. Алексей Васильев подчеркнул, что многие разработки сделаны на основе растений, произрастающих в сибирском регионе, то есть они являются экологически чистыми и не ухудшают качество конечной продукции.

Директор СФНЦ РАН (На его базе формируется научно-образовательный центр. — Ред.) Николай Кашеваров считает, что создание в регионе АгроНОЦ будет шагом вперед для использования научных достижений сельхозпроизводителями.

— Некоторые наши разработки быстро попадают к аграриям. Например, новые сорта — это готовый продукт, который не требует дополнительных вложений. В первый год он уже окупает все затраты, вложенные в его покупку сельхозпроизводителем, а со следующего начинает приносить прибыль. В птицеводстве наши ученые также нашли контакты с сельхозпроизводителями, — говорит Кашеваров. — Но некоторые новации требуют серьезных капиталовложений. Речь идет о разработках в области ветеринарии, механизации. Здесь необходима помощь частного капитала.

Стартапам, нацеленным на развитие НОЦ, пообещали поддержку

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова также отметила, что выращивание новых сортов растений, выведение новых пород животных, устойчивых к заболеваниям — это задача обеспечения продовольственной безопасности региона. Для этого к сотрудничеству с научными организациями нужно активнее привлекать бизнес. В качестве примера такого взаимодействия она привела ЗАО «Племзавод «Ирмень».

По словам Мануйловой, для региона включение АгроНОЦ в федеральный проект «Наука» — это возможность получения системных заданий от государства и сельхозпроизводителей.

— Без госзаданий, появления внебюджетных заказов на научное сопровождение перспектив для развития остается немного. Создание АгроНОЦ положительно скажется на финансировании деятельности СФНЦ РАН, — уверена Мануйлова. — Территория центра сегодня используется не в полной мере. Пока мы видим пустующие корпуса. Выход на АгроНОЦ, понимание возможностей и потенциала, которые есть в Новосибирской области, взаимодействие с ИЦиГ СО РАН,  НГУ, Аграрным госуниверситетом могут дать реальные и уникальные технологии.

Кстати, сейчас СФНЦ РАН приступил к реализации еще одного проекта — разработке концепции развития зернового рынка округа. По словам Николая Кашеварова, сегодня существует необходимость оптимизации производства зерна в Сибири и пересмотр принципов его реализации.

— Мы живем в центре Сибири, у нас достаточно большие затраты на перевозку продукции. В такой ситуации все более актуальным становится вопрос внутренней переработки полученного урожая, чтобы получать прибавочную стоимость не за счет перевозки зерна, а за счет производства продуктов зернового хозяйства на нашей территории, — констатировал ученый.

Среди бизнес-участников АгроНОЦ — ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Городские теплицы», ООО «Плазматех», ООО ГК «Сиббиогаз», Научно-производственное объединение «Альфа-групп» (в холдинг также входит ООО «Интерагро Капитал»), Сибирский институт биоинформационных технологий (общество с ограниченной ответственностью) (Сибитек ООО), ООО «Бивита», ООО Сибагроинвест,ООО НПЦ «Вектор-Вита», ООО «Агрофит», ООО «Микравита», ООО «Биоистэн», ООО «Микопро», ООО «Толмачевское», ОАО «Вознесенское», ООО «Сибирская Нива».

Фото предоставлено пресс-службой министерства науки

249

Новости компаний

Каталог недвижимости

Клиенты ВТБ открывают накопительные счета чаще вкладов

29/09/2020, 14:29

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал волейбольный «Кубок дружбы»

29/09/2020, 11:40

За первый год ВТБ Мобайл подключил 240 тысяч абонентов

29/09/2020, 10:19

Делаем бизнес удобнее: зачем нужна корпоративная карта?

29/09/2020, 10:12

Популярное с сайта

Квартиры в центре Новосибирска: как оценить выгодность инвестиций

29/09/2020, 12:34
Квартиры в центре Новосибирска растут в цене до 20% за год. О том, как недвижимость растет в цене и о критериях выбора хорошего дома для покупки, читайте в нашем материале.

Coca-Cola предложит кофе

29/09/2020, 11:49
Компания начала работать на сегменте кофе и кофейных напитков в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2021 году запустит этот проект в регионах.

Таможенную декларацию можно заполнить online

29/09/2020, 11:44
Заблаговременная подача пассажирской таможенной декларации в электронном виде существенно cэкономит время при пересечении границы.

Актуальный разговор

«Доверие к программам социальной ответственности бизнеса растет»

Все материалы
Лента новостей

В СГК отметили улучшение платежной дисциплины потребителей

29/09/2020, 16:55

Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение

29/09/2020, 15:58

Курс евро поднялся выше 93 рублей

29/09/2020, 15:24

Мэрия ищет подрядчика для разработки концепции оформления проспекта К.Маркса в Новосибирске

29/09/2020, 15:00

Начал работу акселерационный онлайн-марафон Академпарка

29/09/2020, 13:25

Квартиры в центре Новосибирска: как оценить выгодность инвестиций

29/09/2020, 12:34

Coca-Cola предложит кофе

29/09/2020, 11:49
Новости Сибири

«IT-трансформация 2020. Практика и решения с Astra Linux»

23/09/2020, 14:17

Компания «АльянсТрансТорг» отправила первый контейнерный поезд из г. Кемерово в Китай

21/09/2020, 16:33

Для отправки посылки теперь можно указать номер телефона

18/09/2020, 11:42
Новости SMI.FM

Экономика

Вакцины воюют сообща

Узбекистан ищет рабочие места для своих граждан в Сибири

Потребительский спрос модифицируется в сторону онлайн-жизни

Охотников обяжут надевать светоотражающую одежду

Ассенизаторов-загрязнителей обяжут очистить акваторию Тулы

Финансы

Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Станислав Могильников: Все происходит как по экономическому букварю

Курс евро на ММВБ повышался до 90,1 руб

В Сибири сократилось количество выявленных фальшивых купюр

Фондовый рынок переживает новый этап развития

Политика

Представители «Единой России» получили 8 комиссий горсовета

Избраны три зампредседателя горсовета седьмого созыва

Дмитрий Асанцев сохранил кресло председателя горсовета

В комитетах заксобрания перетасовали председателей

В Совет Федерации от новосибирского заксобрания пойдет Александр Карелин

Недвижимость

Прилавок застройщиков почти опустел

Малая урбанизация поранилась о грани кадастровых проблем

ГК «Sky Group» готовит еще один проект в Краснодаре

Проект «Военной горки» вынесут на общественное обсуждение к концу месяца

Коронавирусная господдержка подогрела интерес и цены на недвижимость

Технологии

HTML5-баннеры: методы разработки

Сибирских бизнесменов научат защищаться от хакеров

IT- команды из Новосибирской области стали победителями третьего полуфинала «Цифрового прорыва»

МегаФон запускает опцию «Копилка минут»

«IT-трансформация 2020. Практика и решения с Astra Linux»

Телекоммуникации

Продажи смартфонов золотого цвета упали в Новосибирске в семь раз

Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

МТС создал цифровой офис в Новосибирской области

Связь 4G МегаФона появилась еще в 23 населенных пунктах Новосибирской области

Сибирь своих айтишников не отдаст!

Агропром

Зерно нового урожая пошло на экспорт

Сельхозпроизводители региона снизили цены на свою продукцию

Аграрии Новосибирской области намолотили первый миллион тонн зерна

Новосибирским сельхозпредприятиям утвердили ставки по субсидиям

В Новосибирской области обмолочено 32% зерновых и зернобобовых культур

Транспорт

До конца года в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 2 пункта весогабаритного контроля

Дорожники закончили ремонт участка трассы Р-255 «Сибирь»

В 2020 году таможенники СТУ выдали на треть меньше ПТС, чем в прошлом году

Делимобиль начинает работать с региональными автошколами

В Новосибирской области автотранспорта, работающего на газомоторном топливе порядка 20%

Медицина

Новосибирских медиков научили пользоваться вакциной от коронавируса

Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

«МедИнвестГрупп» модернизирует радиологическую службу в Новосибирске

Бывшую завотделением районной больницы судят за служебный подлог и мошенничество

В ГНЦ Вектор стартовали клинические исследования противооспенного химиопрепарата НИОХ-14

Авто

В августе новосибирцы взяли более 1,2 тысяч автокредитов

В 2020 году таможенники СТУ выдали на треть меньше ПТС, чем в прошлом году

Делимобиль начинает работать с региональными автошколами

В августе автокредитование в Новосибирской области сократилось на 8%

Актуализированы справочники средней стоимости автозапчастей

Туризм

Предпринимателям сферы туризма предлагают гранты

В Новосибирске сократилось количество компаний на рынке внутреннего туризма

Туроператоры заказали в три раза меньше выездных рейсов, чем в 2019 году

Из Новосибирска открыты прямые рейсы в Турцию

Деньги за туры по России начнут возвращать в ночь с 20 на 21 августа

Общество

Мэрия ищет подрядчика для разработки концепции оформления проспекта К.Маркса в Новосибирске

Журналист Infopro54 победил в двух номинациях конкурса «Сибирь.ПРO»

В Новосибирской области возобновлена работа соляриев и гостиниц

Рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян

Правительство утвердило правила возврата билетов на спектакли и экскурсии

Стиль жизни

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Коллективное подсознательное, коллективное подземное

Съемки проекта «Один день в городе» прошли в Новосибирске

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru  (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска