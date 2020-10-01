В Новосибирской области на 30% выросли продажи подержанных автомобилей

По России количество сделок на вторичном авторынке в III квартале 2020 года выросло на 40% по сравнению со II кварталом 2020 года и на 18% по сравнению с III кварталом 2019 года. Средняя цена подержанных автомобилей в России в III квартале составила 300 000 рублей. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто.

Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный рост продаж в первую очередь объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне подорожания новых автомобилей. Еще одна причина роста продаж в III квартале – реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране в период режима самоизоляции.

Что касается Новосибирской области, то в III квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом здесь выросли на 30% по сравнению со II кварталом 2020 года и на 54% по сравнению с III кварталом 2019 года.

Средняя цена подержанного автомобиля в регионе в III квартале 2020 года составила 315 000 рублей – на 18% больше, чем в предыдущем квартале и на 9% больше, чем год назад. Увеличение стоимости подержанных автомобилей стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили и повышение спроса на вторичном авторынке.

В III квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край: в этих регионах лидирует Toyota.

Что касается моделей, в топе самых востребованных в Новосибирской области первое место досталось Toyota Corolla со средней ценой 270 000 рублей. Вторую позицию занимает ВАЗ (LADA) 2107, а третью – Toyota Camry. Четвертое место в рейтинге популярности у ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), а пятое занимает Ford Focus.

Покупатели в регионе отдают предпочтение автомобилям кроссоверам (SUV) и автомобилям среднего класса (С). На третьем месте – автомобили малого класса (В). На четвертом – большие семейные автомобили (D). По региону на эти четыре сегмента пришлось 75% продаж за III квартал.

Фото: pixabay.com, автор- MiRUTH_de