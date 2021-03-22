Курсы переподготовки для юристов от Профакадемии

Профакадемия центр образования предоставляет возможность пройти профессиональную переподготовку, чтобы получить новые знания.

Дистанционные курсы профессиональной переподготовки для юристов

Профессиональная переподготовка юристов выполняется по нескольким правовым направлениям:

конституционному;

корпоративному;

судебному;

трудовому.

В Профакадемии работают опытные педагоги, умеющие находить подход к учащимся. Они разъясняют сложные юридические понятия простым языком.

Кому может потребоваться профессиональная переподготовка

Вариант с обучением на курсах профессиональной переподготовки стоит рассмотреть практикующим юристам, стремящимся подтвердить свое соответствие профстандратам. Квалифицированные специалисты в области права, которые прошли переобучение, получают высокую заработную плату.

На курсах могут обучаться и студенты, готовящиеся к выпуску, желающие повысить собственную конкурентоспособность на этапе поиска работы.

Это хорошее решения для специалистов, стремящихся кардинально поменять профессиональную сферу.

Обучаться можно дистанционно, не выходя из дома. Подобный вариант подходит тем, кто хочет повысить квалификацию без отрыва от основной трудовой деятельности. График занятий выстраивается в индивидуальном порядке. Курсы переподготовки длятся примерно 12 месяцев и занимают гораздо меньше времени, чем получение второго высшего образования.

Курсы профессиональной переподготовки юриспруденции в Москве станут толчком для покорения карьерных высот. Увеличат шансы занимать хорошую должность с достойной заработной платой.

Во время обучения можно освоить профессию юриста, арбитражного управляющего, юридического консультанта, помощника адвоката.

Курсы для начинающих подходят людям, имеющим среднеспециальное или высшее образование. В разделе насчитывается несколько учебных программ. Разница между ними заключается в специализации, продолжительности и стоимости.

Расходы на такое обучение полностью себя оправдывают, становятся весомым вкладом в собственное будущее.

Образовательный центр предоставляет круглосуточный доступ к учебным пособиям в режиме онлайн, регулярно проводит акции, делает скидки студентам.

По окончании курсов после сдачи итогового теста выдается сертификат, подтверждающий факт прохождения профессиональной переподготовки.