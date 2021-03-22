Украшения из серебра: особенности и преимущества

Этот ювелирный металл не поддаётся коррозии, не окисляется, однако он может темнеть при взаимодействии с влагой. Раньше серебряная цепочка некоторыми людьми использовалась, не только как стильное украшение, но и как тест, датчик состояния здоровья. Люди верили, что если цепочка на шее начинает темнеть, то значит, человек, носящий её, заболевает. Научных исследований на этот счёт не проводилось, однако и сейчас немало тех, кто доверяется серебру в вопросе диагностики здоровья.
Хоть серебряные украшения и не ценятся так, как ювелирка из золота, тем не менее, они достаточно востребованы, благодаря ряду преимуществ:
Но есть у серебра и один недостаток, этот металл довольно мягкий, ювелиры для придания ему прочности, добавляют в состав медь, при этом сплав получается прочным, но остаётся пригодным для обработки. На сайте https://www.585zolotoy.ru/catalog/silver-chains/ можно найти цепочки из серебра 925-й пробы самой различного плетения, размера, веса.
Самым популярным и распространённым является серебро пробы 925, именно из него создаются ювелирные изделия сувениры, посуда и так далее. Однако отделка может быть разная, в том числе с добавлением других металлов. К примеру, родированное серебро получается благодаря обработке изделия белым родием. При это украшение с подобной обработкой не темнеет и всегда имеет чистый белый цвет. Кроме того, украшения из родированного серебра почти не царапаются, носятся очень долго.
Интересный вариант изделий из оксидированного серебра – металл обрабатывают серой, после чего полируют – красиво смотрятся переплетения тонов.
Фото с сайта pixabay.com
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