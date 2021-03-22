Акции Яндекс: насколько они надёжны и выгодны для покупки сейчас

Не на пороге ли провала та или иная валюта, не нашли ли новые месторождения того металла, в которые мы вложились некоторое время назад, нет ли проблем у компании, к акциям которой мы присматриваемся, и насколько она надёжно закрепилась на рынке. В связи с этим, возникает вопрос, стоит ли покупать акции Яндекс, и когда это лучше сделать, сейчас, или немного выждав удобной точки входа?

Яндекс

Чтобы понять, стоит ли вообще смотреть в сторону компании, необходимо понять, что она из себя представляет. По Яндексу большинство россиян думают, что это лишь поисковик и ещё браузер, а в последнее время появилась в продаже умная колонка и автомобильная медиасистема. Смартфон тоже был, но провалился. Что же, «фундамент» у Яндекса неплохой, это крупнейшая в России IT-компания. Более того, у себя в стране Яндексу удалось создать настоящую IT-империю, которая влияет на многие аспекты жизни наших сограждан. Однако зависит ли курс акций Яндекс от того, как компания позиционируется в нашей стране, какой у неё бизнес, помимо своей поисковой системы?

Суть бизнеса

Итак, Яндекс действительно является самым крупных российским поисковиком, но бизнес на этом не заканчивается у компании. Около 70 процентов своих доходов российский IT-гигант имеет от рекламного бизнеса. Это реклама как на своих многочисленных площадках, так и на площадках партнёров (по сути, любой владелец сайта может быть партнёром Яндекса). Остальные 30 процентов, это разнообразные сервисы, которые компания в последние годы активно развивает.

Что в бизнесе Яндекса очень сильно, так это серьёзная диверсификация, а также мощный бренд. Сегодня столько сервисов от компании выросло, что на каждом шагу мы можем их встретить. Вспомним только Яндекс-Такси. Также работает доставка еды, а сколько агрегаторов и соцсетей. Доверие к бренду растёт, люди начинают после знакомства с одним сервисом пользоваться и остальными. А это хорошо для бизнеса, это поднимает стоимость акций Яндекс. Кроме того, поскольку компания технологическая, то и инноваций внедряемых много:

искусственный интеллект;

беспилотные технологии;

нейросети и многое другое.

То есть за будущее Яндекса переживать не стоит, на ступеньки всех перспективных направлений ноги уже заброшены. Практически ни одна другая российская компания таким похвастать не сможет.

Итого, 70 процентов – реклама с поиском, более 20 процентов таксомоторный бизнес, который включает в себя и почти 60-процентное владение Uber, а ещё Большая часть Фудтеха, та же Яндекс.Лавка и Яндекс.Шеф. немало приносят и экспериментальные направления – до 10 процентов. На каршеринге, в социальной сети Яндекс.Дзен и прочих подразделений.

Есть направления с очень небольшой долей:

Платные и бесплатные доски объявлений.

Медиасервисы, которые готовые выстрелить, особенно видеосервис потокового вещания.

Экосистема Яндекс. Это различные подписки, Яндекс.Станции и прочее.

Финансы

С доходами любых компания в России не всё так однозначно, даже если они показывают отличные бизнес-результаты, неосторожное высказывание политика высокого ранга быстро может обрушить всё, а высказываются в последнее время они частенько. Но активов у компании больше, чем долговых обязательств, поэтому она сейчас выглядит непотопляемо.

Резюме

Яндекс является типичной компанией роста, дивидендов от акций вы вряд ли увидите, но акции временами сильно растут. Что же до конкурентных преимуществ перед главным соперником Google, то здесь пока показывать нечего, хорошо, что более-менее прочно держится в России. Если же хотите войти в акции, изучите технический анализ, понаблюдайте немного за рынком. Всё, что могло обрушиться, уже обрушилось.