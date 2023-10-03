Кустурица планирует снять на Кубани часть фильма по мотивам «Преступления и наказания»

На фестивале казачьей культуры «Александровская крепость» в Усть-Лабинске сербский мэтр рассказал о своих творческих планах. Отвечая на вопрос о своем будущем фильме по мотивам романа «Преступление и наказание», Эмир Кустурица сообщил, что есть желание организовать съемки не в Санкт-Петербурге, где разворачивается действие романа, а в Краснодарском крае.
Известно, что деньги на фильм уже найдены, и приступить к съемкам должны уже в следующем году.
— У нас чаще всего снимают «пришлые» — кубанские киноделы уезжают в Москву и Санкт-Петербург в поисках финансирования своих проектов, — сообщил «Краснодарским известиям» профессор Краснодарского государственного института культуры Григорий Гиберт.
Слова Эмира Кустурицы член Союза кинематографистов России расценил как комплимент региону и мимолетную шутку.
— Я не представляю героев Достоевского в кубанских реалиях: не гулять им по анапским пляжам, это сугубо городские персонажи, которые практически не выходят за пределы мрачных улиц и поместий. Возможно, он найдет подходящие локации в Краснодаре, однако, для меня Достоевский практически неразрывно связан с Петербургом. Он писал про этот серый город, солнечная столица Кубани неуместна в случае с этим писателем, — поделился Григорий Гиберт.
По словам кинокритика и автора проекта «Кинопоход» Алексея Двоеглазова, Эмир Кустурица мог бы снять часть своего фильма на территории Краснодарского края.
— Раз он влюбился в наш регион, было бы замечательно, если бы он снял часть своего фильма на Кубани, — добавил он.
Фото с сайта «Краснодарские известия»
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