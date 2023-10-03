Пятиклассник умер на крыльце школы в Бердске Новосибирской области

Очередное ЧП с несовершеннолетним ребенком произошло в Новосибирской области. Пятиклассник, по словам очевидцев, поскользнулся у входа в школу, упал и сильно ударился головой. Рядом с мальчиком находился его брат, который сразу же позвонил отцу и позвал на помощь учителей.

Бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

― Тело ребенка направлено на экспертизу, только после этого можно будет говорить о причине смерти, ― рассказал Infopro54 источник в МВД региона.

В школьных чатах родители с тревогой обсуждают трагедию.

― С самого утра там скорые, все плакали, стояли и наблюдали, как реанимируют ребенка. Ужас! Дети тоже в панике.

― Детей утром привез папа. Там о школы 20 метров оставалось. Один брат пошел по дорожке, а второй по газону, где лежат металлические пластины. Мальчик наступил, поскользнулся и упал. Был без сознания.

Педагоги и учащиеся лицея до сих пор не могут прийти в себя после произошедшего.