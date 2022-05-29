Новосибирская шоколадная фабрика сократила производство продукции на 11%

В 2021 году ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 6,88 тонн продукции (89% от уровня 2020 года). Из них 5,1 тыс тонн пришлось на весовые конфеты, 578 тонн на конфеты в коробках, 1 тыс тонн зефира, 108,8 тонн новогодних подарков, 18,6 тонн мармелада. По всем категориям производство снизилось относительно 2020 года, а также относительно плана, который предприятие устанавливало на 2021 год, говорится в годовом отчете компании. Перевыполнить план удалось только по производству зефира — на 8%. Изначально в минувшем году фабрика планировала произвести 987 тонн этого продукта.

Судя по отчету, в 2021 году мощности фабрики были задействованы на 32,8% (-6,7% от 2020 года).

При этом выручка от реализации собственной продукции фабрики за 2021 год составила 1,4 млрд руб, при плане 1.5 млрд. Как отмечается в годовом отчете, отрицательное влияние на выручку оказал объемный фактор и структура ассортимента. При том, что рост цен на продукцию дал 76,8 млн руб.

72% продукции компания реализовывала через сети, 13% через дистрибьюторов, 10% через ЕТП. За год доля сетевых клиентов в общем объеме отгрузок компании выросла на 3%. В основном за счет роста отгрузок в ТС «Светофор» — на 585 тонн. По прочим клиентам произошло снижение отгрузок. Более 80% продаж продукции фабрики приходится на Новосибирск и Новосибирску область. В 2021 году у компании не было прямых продаж на экспорт. В 2020 году — 105 тонн. В тоже время, несколько сот тонн фабрика в 2020 году реализовала на эксперт в Китай через ЕТП. По 2021 году данные не детализированы.

В компании также отметили, что в 2021 году сохранялся тренд на удорожание сырья, необходимого для производства продукции — на 17% на тонну продукции. Сахар подорожал на 42%, арахис на 27%, композит на 21%, тара на 24%, кедровый орех на 19%, какао-бобы на 6%.

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» входит в состав АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры». Выручка компании за 2021 год составила 1,7 млрд руб. (+2,4% к 2020 году), чистая прибыль — 10,6 млн руб. (убыток 10,9 млн руб).